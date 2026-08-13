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Vasco da Gama y Olimpia empataron 0-0 por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de grupo los octavos de final del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

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Vasco da Gama y Olimpia disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
Vasco da Gama y Olimpia disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

Vasco da Gama y Olimpia empataron 0-0 en un partido correspondiente a la fecha de grupo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Firmaron tablas en un encuentro donde no se pudo abrir el marcador. El cotejo se disputó en el estadio Estádio São Januário, en una nueva jornada de la copa. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

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