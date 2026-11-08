Villarreal venció 2-0 a Getafe, por la Liga de España 2026

El encuentro se disputó el 8 de noviembre del 2026 a las 14.30 en el Estadio de la Cerámica. El Villarreal logró imponerse por 2-0 ante el Getafe en un compromiso correspondiente a la jornada 12 de la Liga de España, contando con el arbitraje de Carlos Muñiz Muñoz.

Desarrollo y goles

El dominio del Villarreal se tradujo en el marcador recién en la recta final del cotejo. A los 80 minutos, Tajon Buchanan marcó el 1er gol tras asistencia de Nicolas Pepe. Posteriormente, a los 91 minutos, Carlos Romero sentenció el 2-0 final tras una habilitación de Ayoze Pérez. En cuanto a las estructuras, el Villarreal apostó por un sistema 4-2-3-1, mientras que el Getafe se plantó con un 4-1-4-1.

Análisis estadístico

El conjunto dueño de casa fue amplio dominador del juego, reflejado en una posesión del 72,4% frente al 27,6% de la visita. El Villarreal generó un total de 22 tiros, con 7 de ellos a puerta, mientras que el Getafe solo logró ejecutar 9 remates con apenas 1 entre los tres palos. La superioridad local también se vio en los saques de esquina, donde el vencedor registró 9 contra 4 del rival.

Gestión de plantel

Ambos entrenadores utilizaron las sustituciones para intentar cambiar el curso del partido. En el Villarreal destacaron los ingresos de Ayoze Pérez y Nicolas Pepe, quienes fueron determinantes al participar en los goles de la victoria. Por el lado del Getafe, el técnico buscó mayor frescura con los ingresos de Ramón Terrats e Iván Azón hacia el tramo final. El partido contó con amonestaciones para Santi Comesaña y Renato Palma Veiga por el lado local, mientras que en la visita fueron registrados Mario Martín y Nemanja Gudelj.

Villarreal venció por 2-0 a Getafe como Home, en un partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga de España 2026. Para Villarreal los goles fueron marcados por {'player_id': 'p424622', 'player_name': 'Tajon, Buchanan', 'minute': '80', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p195735', 'assist_player_name': 'Nicolas, Pepe'} , {'player_id': 'p588993', 'player_name': 'Carlos, Romero', 'minute': '91', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p168580', 'assist_player_name': 'Ayoze, Pérez'} . El cotejo se disputó en el estadio Estadio de la Cerámica, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Estadio de la Cerámica, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Villarreal suma 15 puntos, ubicándose en la 8 posición, mientras que Getafe tiene 12 unidades, en la 15 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Villarreal y Getafe en la tabla de posiciones, tras la fecha 12

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.