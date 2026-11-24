En un encuentro disputado el 23 de noviembre de 2026 a las 19.30 en el Estadio Beira-Rio, Vitória superó a Internacional por 5-2, con el arbitraje de Davi de Oliveira Lacerda. El marcador se abrió apenas al minuto de juego, cuando Carlos Renê, de Sousa Ferreira marcó el primer gol tras asistencia de Diego, Tarzia. Posteriormente, a los 19 minutos, Diego, Tarzia amplió la ventaja con un tanto asistido por Carlos Renê, de Sousa Ferreira. Internacional descontó a los 41 minutos a través de Vitor Hugo, Naum dos Santos.

En la segunda mitad, el ritmo no decayó. A los 57 minutos, Ramon, Ramos Lima anotó para Vitória, mientras que Alerrandro, Barra Mansa Realino de Souza acercó a Internacional con un gol a los 70 minutos tras una asistencia de Vitor Hugo, Naum dos Santos. Hacia el final, Gabriel, Baralhas dos Santos marcó a los 87 minutos, asistido por Renato, Kayzer de Souza, quien cerró la cuenta personal al anotar el quinto gol de su equipo en el minuto 92, nuevamente tras una asistencia de Diego, Tarzia. Ambos equipos presentaron esquemas tácticos distintos: Internacional formó con un 3-4-2-1, mientras que Vitória optó por un 4-2-3-1.

El partido estuvo marcado por una alta fricción, derivando en numerosas amonestaciones. Por parte de Internacional, fueron amonestados Matheus, Bahia Santos, José Carlos, Ferreira Júnior y Alerrandro, Barra Mansa Realino de Souza. En la vereda opuesta, el árbitro mostró tarjetas amarillas a Yuri, Sena dos Reis Batista, Gabriel, Baralhas dos Santos, Jamerson, Santos de Jesus, Emmanuel, Martínez y José Vitor, Silva Neves.

En cuanto a las estadísticas, Internacional dominó la posesión con un 70,5% frente al 29,5% de Vitória. A pesar de la superioridad en el control de balón y de haber realizado 22 tiros en total contra 12 de su rival, la eficacia favoreció a Vitória, que acertó 8 disparos al arco en comparación con los 4 de Internacional. Los corners reflejaron también la insistencia del conjunto local, que ejecutó 11 lanzamientos desde la esquina contra 5 del visitante.