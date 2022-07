Elena Rybakina, campeona de Wimbledon: todos los números de su conquista y la la lista de rivales a las que derrotó

La nueva reina de Wimbledon es Elena Rybakina, quien este sábado derrotó en la final en el All England a Ons Jabeur por 3-6, 6-2 y 6-2, en una hora y 48 minutos, y se quedó con el título por primera vez en su carrera, a sus 23 años. Du primera coronación en Grand Slam en 11 participaciones, incluyendo Australian Open, Roland Garros y el US Open. Hasta este certamen, su mejor actuación habían sido los cuartos de final en el abierto de París, Francia, en 2021.

La joven nacida en Moscú, Rusia, pero de nacionalidad kazaja, necesitó 11 horas y 21 minutos para ganar los siete partidos del cuadro. En total se impuso en 14 sets y cedió solo dos. En las primeras rondas tuvo que disputar tres tie-breaks y los ganó todos.

Su rival en la final, la tunecina número dos del ranking mundial, acumulaba once victorias en canchas de césped luego de su eliminación en primera rueda de Roland Garros. Incluso, había sonreído en 22 de los últimos 24 juegos que afrontó.

Fue la primera definición femenina en Wimbledon entre dos debutantes en esa instancia de un Grand Slam desde 1962.

Desde que la WTA inició la clasificación en 1975, solo una mujer con ranking inferior a Rybakina (23ª) ganó Wimbledon y fue Venus Williams, en 2007, siendo 31ª. Sin embargo, la estadounidense ya había sido número uno del planeta y tenía tres coronas en el All England.

El camino a la gloria de Rybakina

Primera ronda a Coco Vandeweghe (Estados Unidos) 7-6 (2) y 7-5 en 1 hora y 39 minutos.

a Coco Vandeweghe (Estados Unidos) 7-6 (2) y 7-5 en 1 hora y 39 minutos. Segunda ronda a Bianca Andreescu (Canadá) 6-4 y 7-6 (5) en 1 hora y 37 minutos.

a Bianca Andreescu (Canadá) 6-4 y 7-6 (5) en 1 hora y 37 minutos. Tercera ronda a Qinwen Zheng (China) 7-6 (4) y 7-5 en 1 hora y 50 minutos.

a Qinwen Zheng (China) 7-6 (4) y 7-5 en 1 hora y 50 minutos. Octavos de final a Petra Martic (República Checa) 7-5 y 6-3 en 1 hora y 20 minutos.

a Petra Martic (República Checa) 7-5 y 6-3 en 1 hora y 20 minutos. Cuartos de final a Ajla Tomljanovic (Australia) 4-6 6-2 y 6-3 en 1 hora y 51 minutos.

a Ajla Tomljanovic (Australia) 4-6 6-2 y 6-3 en 1 hora y 51 minutos. Semifinales a Simona Halep (Rumania) 6-3 y 6-3 en 1 hora y 16 minutos.

a Simona Halep (Rumania) 6-3 y 6-3 en 1 hora y 16 minutos. Final a Ons Jabeur (Túnez) 3-6 6-2 y 6-2 en 1 hora 48 minutos.

Rybakina representa a Kazajistán desde 2018, cuando ese país empezó a financiar su carrera. Su situación generó polémica durante las dos semanas de competencia en Londres porque tenistas rusos y bielorrusos no pudieron participar a raíz del veto que recayó sobre ellos por la invasión del Kremlin a Ucrania. Por ello, la ATP y la WTA decidieron que Wimbledon no otorgue puntos para los rankings mundiales y la campeona no verá reflejado su título más importante en el escalafón.