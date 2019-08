"Chispita" Chacón pasa de mascota a retador y Golovkin va por otro título

Imprevistamente, Golovkin se encontró con otra oportunidad de pelear por el título mediano Fuente: AFP - Crédito: Ethan Miller

El paso del tiempo convirtió a los pibes en hombres. Crecieron, cristalizaron sus sueños, se convirtieron en campeones, pero todavía, casi cuarentones, siguen produciendo aventuras pugilísticas.

Los Chacón son los protagonistas de esta historia. "Chispita", el hermano menor del famoso campeón mundial Pablo Chacón, no tenía mayor identidad en la época florida de Pablito. Era una mascota, algo densa, inmiscuida en todas las fotos, en pose o con expresiones risueñas. Ideales para arruinar la mejor toma.

"Chispita" o mejor dicho, Javier Chacón, mendocino, era el hincha N°1 del héroe de la familia. Y a los 15 años de edad exhibió aquella medalla de bronce conquistada por Pablo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, tanto o más que el mismísimo dueño.

Hoy son dos hombres y se convirtieron en socios del último intento boxístico familiar. Javier, a los 38 años, intentará conquistar el título mundial supergallo interino (AMB), ante el estadounidense Omar Figueroa, un joven de 22 años y 19 victorias al hilo, con 14 K.O. Hay 16 años de diferencia entre ambos.

Pablo, que también fue campeón mundial pluma (OMB) entre 2001 y 2002, ahora, con 44 años, volverá a participar como director técnico en peleas mundialistas, asistiendo al " hermanito menor". Ya lo hizo con sus comprovincianos Juan Carlos Reveco y Jonathan Barros. Sabe de qué se trata.

¿Quién es Chispita? Es el campeón argentino y sudamericano supergallo. Ganó 29 peleas (9 K.O.), perdió 4 y empató 1. Se desempeñó con corrección en sus pasados intentos por el mundial gallo, y solo perdió con el panameño Anselmo Moreno y el inglés Jaime Mc Donnell, en 2014.

De estilo raro y personal. Distante de las exquisiteces técnicas expuestas en el cuadrilátero por Pablo, en sus épocas de oro. Atraviesa un buen momento y sabe regular las energías tal cual lo marca un reloj biológico de 38 años. Creció desde que el promotor uruguayo Sampson Lewkowikz tomó el manejo de su carrera.

Es padre de tres hijos y nunca le sacó el cuerpo al trabajo. Como albañil o almacenero. En caso de ganar se convertirían en la primera pareja de hermanos varones en ganar una corona mundial de boxeo. Hasta el momento, solo Lucas y Soledad Matthysse, alcanzaron ese logro.

La pelea se llevará a cabo hoy a las 23, en Edimburg, Texas, y será televisada por Fox Sports y TyC Sports.

El kasajo Gennady "G.G.G." Golovkin , a los 37 años, volvió al ruedo noticioso con un anuncio que lo devuelve a los primeros planos. Favorecido por la súbita decisión de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de despojar al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez del título mundial mediano, fue eyectado como partícipe del cotejo por el título vacante ante el ucraniano Sergiy Derevyanchenko, el 5 de octubre próximo.

El kasajo perdió con Canelo (der.), al que le retiraron el cinturón Fuente: AFP - Crédito: Ethan Miller

El Madison Square Garden de Nueva York, donde "G. G. G." tuvo sus mejores rendimientos, será sede de este pleito, que aleja la chance inmediata de todo aquello que el público espera: su tercera pelea con "Canelo".

Desde aquel injusto traspié ante Álvarez, el 15 de septiembre de 2018, la figura de Golovkin se sumergió en un pozo oscuro e incomprensible. Su reaparición, con un fulminante KO ante el canadiense Steve Rolls, el 8 de junio pasado, no tuvo eco en la prensa y tampoco en el ambiente. Algo muy extraño en la observación de un púgil como él, que hasta no hace mucho fue considerado como el mejor de todos. El número 1. Y el boxeo actual no puede permitirse este tipo de deslices.