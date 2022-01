Christian Martin contó que tiene Covid y reveló la gran cantidad de testeos que se hizo: “Virus cobarde”

Si de periodistas que informaron desde el inicio de la pandemia sobre el Covid-19 se trata, Christian Martin es uno de los que más destaca por la labor que hizo durante los últimos dos años desde Inglaterra y los diferentes rincones de Europa, que recorrió para relatar lo que sucedía, no solo en el plano sanitario, sino también en cuanto a lo político, social y deportivo.

Después de tanto tiempo de trabajar desde la calle y de una enorme cantidad de pruebas, cuya cifra reveló, el corresponsal argentino de LN+ contó este domingo en sus redes sociales que se contagió de coronavirus. “Finalmente después de 52 test negativos en ocho países, el 53 es positivo”, expresó el profesional al compartir una foto del mensaje que confirmaba el resultado del hisopado nasofaríngeo que se hizo en Inglaterra, donde reside.

Así contó Christian Martin que se contagió de Covid Instagram @christianmartin03

Martin señaló además que sus síntomas eran “solo un poco de cansancio y dolor de cabeza” y dijo que si luego de cinco días de su positivo los autotesteos dan negativo, puede “volver a la calle”. Asimismo, el periodista se mostró tranquilo por estar vacunado con las tres dosis y con “la garantía de que funcionan”. “Ya todos sabemos cómo es este virus cobarde”, concluyó.

En los comentarios, sus seguidores le enviaron fuerzas y le desearon una pronta recuperación. “En cinco días lo bloqueás por bobi”, bromearon algunos, con la palabra que Christian suele usar para responderles a los usuarios que lo insultan en Instagram.

El collage que Martin compartió para desafiar al coronavirus Instagram @christianmartin03

Horas después, compartió en su feed un collage con una caricatura de un virus corriendo y transpirando por la mirada desafiante de un vikingo, un personaje con el que Martin se siente representado.

Su labor como corresponsal

Unos meses atrás, el corresponsal de LN+ se quebró en una entrevista al contar un aspecto de su trabajo cubriendo la pandemia. En conversación con el jugador de rugby Agustín Creevy y el periodista Zuca Conti, en el podcast Está mal, pero no tan mal!, Chris comentó: “Dejo todo siempre, es re duro estar en la calle; la calle es ingrata, es cruel, viví situaciones durísimas de ver gente morirse en hogares de ancianos, en hospitales, de tener al virus”.

Christian Martin informa hace dos años sobre el Covid-19 desde Europa

El periodista no pudo seguir hablando cuando hizo mención de los científicos de Oxford. Entonces, aclaró: “Es difícil hablar porque es duro. Cada vez que hablo me vienen a la cabeza las imágenes de las ojeras marcadas de esta gente, que no tenían delantales, cubriéndose con bolsas de basura, una locura”.