“¿Qué no te gusta a vos?”: el ida y vuelta entre Luciana Rubinska y Leo Paradizo por Juanfer Quintero

El mercado de pases actual sigue trayendo viejas caras conocidas. Tras el mentado arribo de Darío Benedetto a Boca, ahora fue Juanfer Quintero, héroe en Madrid, quien regresó a River Plate tras su paso por la Superliga China. Asediado por sus fans, el 10 fue este viernes a realizarse la revisión médica, que pasó con éxito. Todo sucedía mientras se emitía una nueva edición de F12 (ESPN), que conduce Luciana Rubinska hasta el regreso de Mariano Closs de sus vacaciones.

En ese marco, la animadora celebró la vuelta de Juanfer y remarcó que viene de jugar con continuidad en el Shenzen, aunque aclaró que tuvo dificultad en completar los 90 minutos. “Viene con rodaje. Cuando hablamos de cómo llegan los futbolistas, acá siempre hemos dado mucha importancia a los últimos tiempos. En China jugó, y tiene un promedio de 60 minutos por partido”, contó Luciana, a lo que Paradizo acotó irónicamente: “Bueno...”. Con la intención de abrir el debate, la conductora le preguntó a su compañero: “ ¿Qué no te gusta a vos? ”. Sin dudarlo, el columnista reparó en que Quintero viene de jugar en una liga de menor valía que la argentina. “China, eh”, comentó. La mirada de Paradizo fue respaldada por el exfutbolista Juan Simón, quien sentenció: “El fútbol de China es una segunda categoría”.

Luego, Leo amplió su mirada y explicó lo que piensa del campeonato chino. “Es una liga muy poco competitiva. Entonces, es muy difícil evaluar esa estadística”, explicó el cronista sobre los números que aportó su colega. Después, el panelista citó la discusión que tuvo ayer con uno de sus compañeros: “Yo se lo decía a Leo Gabes ayer y me salió con Gio Moreno, algo que no tiene nada que ver”. En tanto, volvió a evocar el infructuoso paso de Carlos Tevez por el Shanghai Shenhua y cómo impactó en su desempeño deportivo: “Tevez también lo sintió ese año. Cuando se fue a China, era un crack. Cuando volvió, no estaba muy bien que digamos. Hasta el Patrón Bermúdez dijo que era un exjugador”. Al mismo tiempo, Rubinska le recordó que “El Apache”, en su paso por el fútbol asiático, jugó pocos partidos (disputó veinte encuentros y anotó cuatro goles).

Una foto de Juan Fernando Quintero de su paso por el fútbol chino Instagram

Por su lado, Gabes resaltó que hay futbolistas que han jugado en la Superliga mientras eran convocados a selecciones de relieve mundial: “Mirá que hay jugadores que han jugado en China y jugaban en la selección. Estoy hablando de Brasil, por ejemplo”. “Si, Paulinho, por ejemplo”, le concedió Paradizo a su colega, quien agregó el caso de Renato Augusto. Después, añadió: “Has tenido varios. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Se olvidan de jugar porque se van a China?”.

Por su parte, Rubinska explicó que a Juanfer en los últimos de la selección Colombia se lo vio muy bien. Aún sin estar convencido de los argumentos que le dieron sus compañeros, Paradizo le retrucó a la periodista: “Porque lo vieron un tiempo nada más...”.

Por último, Gabes destacó la importancia de que ídolos de categoría como Quintero y Bendetto vuelvan al país en este contexto: “Son jugadores que jerarquizan el fútbol argentino. Y esta revolución que se vive es por lo que siento el hincha por ellos. A mí me gusta lo que paso ayer y lo que pasó hoy. Dan como otra expectativa, pensando en el futuro inmediato”. Y concluyó con una reflexión sobre el amor natural que existe entre el mediocampista de la selección cafetera y la afición millonaria: “Muchas veces, se habla del paladar de la gente de River: este es un pibe hecho para River. Es un jugador que parece que salido de las Inferiores”.