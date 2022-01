Con una foto inédita, Lionel Messi saludó a su mamá Celia Cuccittini en el día de su cumpleaños: “Te amo”

En el día de su regreso oficial a las canchas, tras un parate vinculado a su cuadro de Covid positivo, Lionel Messi utilizó su popular cuenta de Instagram para saludar a su mamá, Celia Cuccittini, por su cumpleaños número 62 y le dedicó un sentido mensaje.

Hace algunos días, el astro rosarino había compartido con sus más 300 millones de seguidores una foto en donde se lo podía ver juntos a sus padres y hermanos. Pero, esta vez, decidió hacer un posteo especial para su madre en un nuevo aniversario de su nacimiento.

El tierno saludo de cumpleaños de Messi para su mamá Celia (Foto: Instagram)

La postal pertenece a los días en que Messi y su familia vinieron a la Argentina para pasar las Fiestas, que lamentablemente culminaron con el futbolista contagiado de coronavirus, lo que lo llevó a retrasar su regreso a París, Francia, para retomar su trabajo en el PSG.

“¡¡Feliz cumple, ma!! Te amo”, escribió en sus Stories el máximo goleador de la Selección argentina junto a un emoji de torta de cumpleaños y a una foto en la que se lo puede ver abrazado a Celia con una pileta de fondo.

Superado el Covid, el delantero regresó a una convocatoria del Paris Saint Germain para jugar este domingo contra el Reims, para el que también estará disponible Kylian Mbappé, ya recuperado de unas molestias en el aductor izquierdo, informó el técnico del líder de la Ligue 1, Mauricio Pochettino. “Es una satisfacción verlo de nuevo en el grupo”, admitió el técnico rosarino al referirse a su compatriota, cuyo último partido con el PSG fue el pasado 22 de diciembre en el empate contra el Lorient.

El mensaje de Lionel Messi luego de atravesar el coronavirus Instagram @leomessi

El crack rosarino, que recién este domingo tendrá la chance de sumar sus primeros minutos de juego en el año, se perderá también los dos próximos partidos de las Eliminatorias para Qatar 2022 ante Chile y Colombia, ya que Lionel Scaloni no lo incluyó en la lista de convocados. Messi contrajo coronavirus en los últimos días de 2021, entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo, quedó aislado en Rosario, se reintegró más tarde al plantel y admitió que la recuperación le llevó “más tiempo de lo que pensaba”.

El martes de esta semana, el 30 de PSG trabajó con normalidad luego de dos semanas de tareas diferenciadas por su contagio. “Estoy contento con su evolución, se entrenó bien esta semana y tenerlo de nuevo es una satisfacción. Estará en el grupo”, anticipó Pochettino.

Messi, de 34 años, jugó por última vez el 22 de diciembre ante Lorient y luego se ausentó en un partido de la Copa de Francia y dos de la Ligue 1, que su equipo lidera con 11 puntos de ventaja sobre Niza. “Tener a Leo en el PSG es un privilegio, no sólo por lo que aporta en cuanto a rendimiento sino también a nivel grupo”, valoró su DT.

Lionel Messi volvió a los entrenamientos del Paris Saint-Germain Collage / Captura

También entró en la convocatoria el arquero costarricense Keylor Navas, que dio positivo de Covid-19 el pasado fin de semana, pero no es el caso del defensa español Juan Bernat, afectado también por el virus. No será la única ausencia en el PSG, que no podrá contar con los lesionados Neymar y Giorginio Wijnaldum, ni con Achraf Hakimi, Abdou Diallo e Idrissa Gueye, que están participando en la Copa de África.