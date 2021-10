Christian Martin se quebró al contar un duro momento que vivió con el Covid-19 en Inglaterra

Desde que irrumpió el coronavirus en el mundo, Christian Martin fue uno de los corresponsales argentinos más destacados que llevó la cobertura desde Europa. Luego le tocó abordar otros eventos, como la llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain; pero hubo un momento entre todo lo que tuvo que presenciar que al día de hoy le resulta muy fuerte.

En una entrevista para el podcast “Está mal, pero no tan mal!”, conducido por el jugador de rugby Agustín Creevy y el periodista Zuca Conti, Martin contó cómo fue su partida de Argentina a Europa y se refirió a su trabajo del día a día frente a las cámaras de televisión y en las redes sociales.

“Dejo todo siempre, es re duro estar en la calle; la calle es ingrata, es cruel, viví situaciones durísimas de ver gente morirse en hogares de ancianos, en hospitales, de tener al virus”, manifestó el corresponsal que reside en Inglaterra, desde donde contó el día a día de la pandemia en el país.

Pero cuando mencionó a los científicos de Oxford, se quebró. “Es difícil hablar porque es duro”, dijo después de un silencio con la voz temblorosa. “Cada vez que hablo me vienen a la cabeza las imágenes de las ojeras marcadas de esta gente, que no tenían delantales, cubriéndose con bolsas de basura, una locura”, continuó el periodista sobre el recuerdo que más le duele.

“Estuviste ahí y lo viviste ahí, no te lo contó nadie y por eso esa emoción”, acotó Creevy, quien grabó el podcast desde el mismo lugar que Christian, dado que vive en Inglaterra por su contrato con el London Irish de la Premiership.

Martin habló también de la dificultad de estar frente a las cámaras y el público en esos momentos tan duros. “Y después meterse en el auto, no había hoteles, y ‘tengo que ir al aire en una hora, no puedo permitirme quebrarme, no puedo mostrarme ni que estoy vendiendo humo ni que soy amarillista, quiero contar la situación como es porque la gente dice quién es este jugador de rugby’”, señaló al tiempo que se mostró orgulloso de practicar ese deporte y resumió: “Fueron dos años realmente muy duros”.

La actualidad en Inglaterra

Conti le preguntó si en el país europeo ya daban por terminada la pandemia, a lo que Christian contestó que “parece que sí”, pero que Inglaterra está atravesando un punto de inflexión porque hay muchas personas vacunadas y “ya se deja correr el virus en la juventud”.

“De hecho, mi hija tiene Covid ahora, nos fuimos a testear, negativo pero no hay que aislarse”, agregó y Creevy continuó: “Si estás vacunado no tenés que hacer cuarentena”.

Christian Martin es corresponsal de LN+ y reportó sobre el Covid-19 durante los momentos más duros de la pandemia Instagram @christianmartin03

Por último, el periodista planteó que allí se dejó que la gente decida qué quiere hacer y, si bien la mayoría lo respeta, otros no. “Yo tengo amigos en el club que no se vacunaron, no quieren, me parece una falta grave”, añadió el jugador del London Irish.

Finalmente, a favor de la vacunación Christian concluyó: “No hay ninguna evidencia científica que diga que vacunarse es peligroso y hay muchísima evidencia científica que respalda la vacuna. De última no te hará nada, mal no te va a hacer”.