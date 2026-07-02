Christophe Dugarry hizo una dura predicción antes de los octavos de final entre Francia y Paraguay en el Mundial 2026

La previa entre Paraguay y Francia sumó un condimento inesperado. A dos días del cruce por los octavos de final del Mundial 2026, Christophe Dugarry, campeón del mundo con el seleccionado francés en 1998, lanzó un pronóstico provocador y minimizó las posibilidades del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

Lejos de la cautela habitual, el exdelantero fue tajante: aseguró que la Albirroja “va a recibir una paliza” y que será “humillada” por el equipo de Didier Deschamps.

Christophe Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998, lanzó su provocador pronóstico durante su participación en la radio RMC

Dugarry, hoy comentarista en la radio RMC, fundamentó su pronóstico en la diferencia de jerarquía que, a su entender, existe entre ambos seleccionados. Para el exjugador del Barcelona y Olympique de Marsella, Francia atraviesa un momento de superioridad futbolística que la coloca varios escalones por encima del elenco sudamericano. En ese análisis, no solo elogió el poder ofensivo del conjunto europeo, sino que también fue duro con el equipo dirigido por Alfaro, al que cuestionó por su propuesta de juego.

“Francia está aplastando a todos. Paraguay va a recibir una paliza. Se lo aseguro. Querrán defender porque son incapaces, totalmente incapaces. Ofensivamente son un desastre”, afirmó Dugarry, en una declaración que rápidamente se viralizó en la previa del cruce mundialista de este sábado en Filadelfia.

Dugarry no se guardó nada: el campeón del mundo francés aseguró que Paraguay será "humillado" AP

“¿Imparable? No estamos muy lejos de serlo”, señaló. Y agregó: “Se percibe un equipo que disfruta jugando junto, que se lo pasa bien. La conexión entre los jugadores es real. Es maravilloso verlos jugar porque transmiten alegría. Se nota de una forma increíble cuando ves jugar a este equipo francés”.

El comentario contrasta con el discurso que se sostiene puertas adentro del seleccionado francés. Deschamps y Kylian Mbappé fueron mucho más prudentes al referirse a Paraguay, un rival al que describieron como incómodo, competitivo y con rasgos propios del fútbol sudamericano. Francia llega con números que impactan: ganó sus cuatro partidos, marcó 13 goles y recibió apenas dos. Su ataque, con Mbappé, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola como principales amenazas, aparece como uno de los más desequilibrantes del Mundial.

Pero Paraguay también tiene argumentos para sostener su confianza. La Albirroja viene de protagonizar uno de los golpes más resonantes de la Copa del Mundo al eliminar a Alemania en los penales, después de igualar 1-1 en un partido de enorme desgaste físico y emocional. Ese triunfo reforzó el espíritu de un equipo que encontró en la resistencia, el orden y la convicción sus principales herramientas para competir.

El duelo entre europeos y sudamericanos, además, tendrá un componente histórico. Francia y Paraguay ya se enfrentaron en octavos de final en el Mundial de 1998, cuando el seleccionado francés avanzó con un gol de oro de Laurent Blanc en un partido muy cerrado. Aquella Francia terminaría levantando la Copa en París, lo que significó el primer Mundial para los galos. Deschamps era el capitán de ese equipo y Dugarry también integraba aquel plantel campeón. Casi tres décadas después, el reencuentro llega con papeles bien marcados: Francia como favorita y Paraguay como aspirante a otra sorpresa.

La frase de Dugarry, puede servir como combustible para la Albirroja en un Mundial en el que varios favoritos ya sufrieron más de la cuenta. Paraguay no cargará con el peso del favoritismo. Sin embargo, la victoria contra Alemania le confirmó que puede competir de igual a igual con cualquiera.