Coronavirus: el ciclista argentino Maximiliano Richeze reveló que dio positivo

Maximiliano Richeze buscaba un lugar en Tokio 2020 Crédito: Fabián Marelli

13 de marzo de 2020 • 09:45

El ciclista argentino Maximiliano Richeze, que corre en la elite del ciclismo mundial con el equipo UAE Emirates, confirmó este viernes que padece coronavirus. Su equipo, que participaba en la Vuelta a Emiratos (UAE Tour), decidió quedarse en el lugar tras el fin prematuro de la prueba, cuyas dos últimas etapas fueron anuladas.

Este jueves, la formación emiratí, anunció además poner fin al período de cuarentena al que habían sido sometidos los ciclistas, aunque el ciclista argentino aún no podrá regresar a su casa.

Maxi Richeze, que consiguió la medalla dorada en los Panamericanos de Lima 2019, es el lanzador en el pelotón del ciclista colombiano Fernando Gaviria, que también dio positivo por coronavirus.

El ciclista escribió en Instagram:

"Ha llegado el momento de que mi equipo se vaya a casa, pero desafortunadamente para mí, el viaje de regreso se pospuso. He dado positivo al coronavirus, por lo tanto, mi período de cuarentena se prolonga. Gracias a dios no tuve sintomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista. Estoy a cargo de un equipo médico muy profesional, a quien agradezco todo lo que está haciendo.Espero que también llegue pronto para mi el momento de abrazar a mi familia... Como siempre digo, estos son nuevos retos que me pone la vida, y de los que voy a salir mas fuerte!"