El estreno del documental "Lance" y la tremenda confesión del periodista que desenmascaró a Armstorng

En vísperas del estreno del documental "Lance" , que será emitido hoy a las 22 por ESPN2, se difundió una exclusiva con David Walsh , el periodista deportivo irlandés que publicó una investigación en la que se desenmascaró el programa de dopaje organizado por el ciclista estadounidense Lance Armstrong y su equipo, el US Postal Service , dirigido por el belga Johan Bruyneel. La investigación de Walsh fue publicada en 2012, y a partir de ese informe, Armstrong fue suspendido de por vida y se le quitaron los siete títulos del Tour de France que había ganado entre 1999 y 2005.

En la charla con ESPN, Walsh habló acerca de cómo comenzó la investigación y lo que sucedió con toda aquella historia: "Cuando Lance ganó su primer Tour, en 1999, muchos ciclistas en esa carrera estaban limpios. No hay que olvidar que el año anterior había ocurrido un enorme escándalo de dóping con el equipo Festina. Por ello, en 1999, el gobierno francés hizo muchísimos testeos. Después de ese vergonzoso escándalo, los periodistas, el público y todos pensamos que el ciclismo estaba cambiando, y queríamos que cambiara. Se suponía que el de 1999 sería el 'Tour de la renovación'. Por eso había muchos corredores que estaban limpios. Es verdad que Lance fue el mejor de los ciclistas que se doparon. Pero hubo muchos que no lo hicieron. Y hubo muchos que no pudieron entrar en la carrera porque no aceptaron doparse. Entonces un deportista decía: 'Mi carrera se ha acabado por ser honesto y por jugar con las reglas, y eso a nadie le importa'".

La extensa entrevista con ESPN recorre varios aspectos de la investigación de Walsh y explica el alcance de la denuncia: "Él no quería defenderse de los que lo acusaban de doparse. Él quería aplastar y destruir a todo aquel que se le oponía y lo cuestionaba. Si podía ganarte, te ganaba, pero si además podía convertirte en polvo y pisotearte, él prefería hacer eso. Esa era su naturaleza y su carácter. Lance me hizo un juicio a mí y al Sunday Times en 2006 y nos ganó. Porque, aunque varios testigos dijeron que vieron a Lance inyectarse y transfundirse, y destruir las pruebas ¿de qué manera podíamos demostrar nosotros que en esas jeringas había sustancias prohibidas? Armstrong declaró bajo juramento en ese juicio que nunca se había dopado. Eso es perjurio, es un crimen, y Lance tuvo mucha suerte de no terminar encarcelado cuando se supo la verdad ".

Las sospechas para iniciar la investigación comenzaron en 1999 con la primera conquista de Armstrong en el Tour de Francia: "Uno investiga cuando sospecha que algo está mal. Con Armstrong ese fue el caso. Yo sospeché, desde que lo vi ganar las primeras etapas en el Tour de France en 1999, que ese hombre no era el gran campeón que todos veían o querían ver. Carl Bernstein y Bob Woodward sospecharon que la irrupción en las oficinas del partido Demócrata en Watergate escondía algo. Por eso investigaron y fue una de las investigaciones periodísticas más importantes de la historia. Yo me involucré en esta investigación porque desde el principio tuve la convicción y creí que la verdad estaba siendo ocultada al público. La historia que tuve que contar sobre Lance Armstrong fue horrible. Y era tan fea que nadie quería escucharla. Lo único que tenía esa historia a su favor era la verdad. Y la pregunta que uno siempre tiene que hacerse es ¿Qué es preferible, una verdad horrible o una bella mentira? O dicho de otra forma, ¿Qué prefieres, el cachetazo de la verdad o el beso de una mentira?", contó Walsh.

-¿Piensas que el deporte mejoró a diez años de la saga de Armstrong? ¿Los siguientes ganadores del Tour estuvieron limpios?

-Creo que está mucho mejor. Yo no confío en (Alberto) Contador, aunque haya sido un ciclista extraordinariamente talentoso. De hecho dio positivo en 2010 y le sacaron ese título del Tour. No confío en (Andy) Schleck, ni en (Bradley) Wiggings y tampoco en (Chris) Froome. Sí confío en (Geraint) Thomas y definitivamente en el colombiano Egan Bernal, quien estoy seguro que ganó limpiamente el año pasado.