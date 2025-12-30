El tremendo testimonio del ciclista italiano que estuvo al borde de la muerte tras un accidente en Polonia

El 6 de agosto último, el mundo del ciclismo quedó paralizado por el accidente que sufrió el italiano Filippo Baroncini, integrante del UAE Team Emirates. Las imágenes resultaron impactantes, tanto que Baroncini pasó dos semanas en coma inducido a causa de la gravedad de sus heridas en el rostro. Después de aquel momento, el italiano se refugió en su familia, pero rompió el silencio con una carta en las redes sociales que permite comprender el horror que vivió.

El accidente se produjo en una etapa del Tour de Polonia, con una bajada peligrosa, en la que la presencia de grava en una curva provocó que el ciclista perdiera el control de su bicicleta. El impacto lo arrojó al asfalto de modo violento. El diagnóstico del equipo médico resultó inquietante: fractura de clavícula, daño en una vértebra cervical y un traumatismo facial severo.

El ciclismo brindó una entrevista en la que relató cuáles fueron las secuelas físicas y emocionales que lo tuvieron al borde de la muerte. “Todavía recuerdo cada detalle del choque. Era un descenso peligroso y había una curva con mucha gravilla. Perdí el control de la bicicleta y me estrellé contra un muro. Aún no pude ver fotos de la caída, no soporto ver mi cara tan dañada. He empezado a hablar con un psicólogo para olvidar esa experiencia, ya que si sigo pensando en esa caída no voy a rendir más”, relató.

Y continuó: “Tenía la mandíbula rota, la nariz aplastada y casi me quedo ciego. Como llevaba anteojos de sol, se me rompió la nariz, pero esos mismos anteojos me salvaron la vista. Fueron solo unos milímetros”.

Baroncini, además, en el medio italiano Sporza, denunció que permaneció 45 minutos en una ambulancia parada, tras la caída. Durante ese período el médico del equipo INEOS Grenadiers y el ciclista Michal Kwiatkowski intervinieron para exigir a los servicios de emergencia que lo trasladaran al hospital. “Les doy las gracias a Kwiatkowski y a su médico por atenderme tras la gravedad de la caída”.

Fue trasladado a Milán y sometido a una operación de reconstrucción facial de 11 horas. “Cuando desperté después de dos semanas, entendí que era un milagro seguir vivo y poder ver. Sufro más que los demás porque mi condición aún no es buena, pero sé que tengo que ser paciente”, reconoció el italiano.

En su carta pública, Baroncini reflexionó sobre el impacto del accidente: “El mayor miedo no era el dolor ni los huesos rotos. Fue pensar que podía dejar un vacío en mi familia. Ese fue el golpe más duro. Porque el dolor pasa, las heridas sanan, pero la idea de hacer sufrir a los que amas te rompe por dentro”.

Al cierre de su carta, explicó que inició otra etapa en su vida. “Hoy hay un nuevo renacimiento. Me levanto en silencio, con una sonrisa. Porque sigo haciendo lo que me gusta. Porque todavía tengo hambre, sueños, un camino por recorrer. No puede llover para siempre. Creo que volveré a competir a finales de marzo, aún tengo que mejorar mi forma física antes de volver. Nos vemos en 2026, con más agallas que antes”.