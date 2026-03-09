La Fórmula 1 se plantea hacer cambios en la gestión de energía de los monoplazas a partir del Gran Premio de Japón

La tensión crece: después de la primera carrera de la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, se multiplicaron las críticas sobre los nuevos motores, los monoplazas y las reglas del Gran Circo. En ese escenario es que los jefes y equipos de la competencia considerarán cambios a las regulaciones de 2026 para el Gran Premio de Japón a fines de marzo, y las se estipula que las charlas con la FIA comenzarán después de la carrera de este fin de semana con el GP en China.

Si bien los chasis más ágiles que se alejan del concepto de efecto suelo puro han sido celebrados por los pilotos, los nuevos propulsores que consumen poca energía son el foco de los cuestionamientos. Muchos pilotos hablaron acerca de que la gestión de la batería es un factor demasiado dominante en el rendimiento de los monoplazas, lo que significa que tienen que conducir de maneras contrarias a la intuición una situación que incomoda a los pilotos.

La gestión de la energía de las unidades de potencia es el gran punto de discordia entre los pilotos. (Photo by Paul Crock / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE -- PAUL CROCK� - AFP�

Si bien en Melbourne hubo muchos sobrepasos (casi tres veces más que la carrera del año pasado según las cifras de la F1), hubo quejas de que esos movimientos eran demasiado artificiales.

“Es un caos, vas a tener un gran accidente, lo cual es una pena. No es una situación agradable, pero no hay nada que podamos hacer al respecto ahora. Es una pena, es muy artificial, depende de lo que decida hacer la unidad de potencia y, a veces, lo hace de forma aleatoria. Te adelantan cinco coches o, a veces, no puedes hacer nada al respecto. No hay nada que podamos cambiar al respecto, así que no tiene sentido decir nada más, pero no es para mí”, explicó Lando Norris tras el GP de Australia

A partir de estos cuestionamientos, según un informe del medio especializado The Race, ya se dieron discusiones entre las autoridades de la Fórmula 1, la FIA y los equipos en el intervalo entre las pruebas de Bahréin y el Gran Premio de Australia y se acordó un cronograma sobre cómo resolver las cosas. Lo que se acordó es que implementar ajustes antes de la primera carrera no tenía sentido, ya que la F1 necesitaba evidencia sólida de cómo serían las carreras para saber qué era necesario cambiar.

Además, se estableció que el Gran Premio de Australia está entre los cuatro peores circuitos en gestión energética, por ese se acordó que reaccionar a partir de lo ocurrido en Melbourne también sería un error. Por lo tanto, se decidió esperar hasta después del Gran Premio de China para evaluar las dos primeras carreras y decidir qué medidas se deben tomar, de ser necesario, a partir del Gran Premio de Japón el 29 de marzo, y que se podrán hacer más ajustes en las carreras siguientes.

El tema principal que se discutirá es un ajuste en los niveles de gestión de energía. Las opciones de mejora pueden ser aumentar la potencia del superclipping (es una estrategia de gestión energética donde el sistema híbrido recarga la batería forzosamente al final de las rectas, incluso con el piloto acelerando a fondo), lo que ayudará a los conductores a cargar las baterías mucho más fácilmente.

Otra posibilidad es reducir la potencia disponible. Si bien esto implicará una reducción de caballos de fuerza, permitirá a los conductores mantener los niveles de potencia durante mucho más tiempo.

¡DUELO FRANCÉS! El choque entre Ocon y Gasly. El piloto de Alpine salió más perjudicado tras el contacto.



📺 #AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/61EkK6Afx9 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026

“Es doloroso, porque realmente no puedes hacer mucho como piloto con los nuevos coches. Una vez que usas el botón de impulso [despliegue de batería] y no has conseguido adelantar, o incluso si adelantas, vuelves a ser vulnerable en la siguiente recta. El otro piloto te va a adelantar de nuevo, como me pasó tres veces con Pierre Gasly. También me pasó con Gabi [Gabriel Bortoleto] cuando estuve luchando con él dos veces. Acababa de adelantar y me adelantaban de nuevo. Es muy frustrante“, dijo Esteban Ocon.

La cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita en abril próximo, debido a los últimos conflictos bélicos en Medio Oriente, le dará un espacio a las autoridades para resolver un paquete adecuado antes del Gran Premio de Miami en mayo.