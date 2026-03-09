LA NACION

Una corredora argentina ganó la maratón de las Islas Malvinas

Candela Cerrone se impuso en los 42 kilómetros mas australes del mundo

La corredora pinamarense Candela Cerrone ganó el domingo la maratón de las Islas Malvinas, que se realiza anualmente desde 2005 en Puerto Argentino.

La deportista de 48 años y profesora de educación física, se impuso en la 15ª edición de la Stanley Marathon, una de las competencias más austral del mundo certificada por la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS).

Con un tiempo de 3 horas, 14 minutos, la atleta logró dominar un circuito hostil, caracterizado por desniveles pronunciados y ráfagas de viento.

“¡Por los caídos, por los veteranos, por todos los que estuvieron acá!”, exclamó conmovida en la recta final de la carrera, un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales como un tributo a los protagonistas del conflicto bélico de 1982.

Tras la carrera, Cerrone manifestó ante la prensa: “Vine con el objetivo de dar lo mejor para representar a nuestro país en nuestras islas”.

Y agregó: “Fue todo muy emotivo y también muy duro”.

En junio del año pasado, ya había dado muestras de su jerarquía al obtener el segundo puesto en la Maratón de Rosario. Su llegada a las islas fue impulsada por el vínculo con Marcelo De Bernardis, referente del atletismo nacional y el primer argentino maratonista argentino en correr en Malvinas.

Noticia en desarrollo

