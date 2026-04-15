Juana Viale compartió su profunda emoción por alcanzar una importante y exigente meta deportiva: “¡Lo logré!”

Si algo está claro, es que Juana Viale no le teme a los desafíos y siempre está dispuesta a ponerse nuevas metas. Durante los últimos años, gran parte de su vida estuvo centrada en diferentes disciplinas, debido a su relación con el deportista náutico Yago Lange. Juntos corrieron maratones, viajaron en velero y encontraron una forma de conectarse con la naturaleza en distintas partes del mundo. Una de las actividades que más la cautivó fue el ciclismo. De a poco empezó a sumar kilómetros y a pedalear en rutas complejas. Recientemente logró completar una exigente prueba y no dudó en compartir con sus seguidores su profunda emoción. “Siempre hay un poco más”, reflexionó.

Viale y Lange viajaron a San Luis junto a un grupo de amigos para recorrer los paisajes serranos en bicicleta. Fiel a su estilo, la conductora compartió con sus 1,2 millones de seguidores algunas de las mejores postales de la experiencia. Recorrieron sobre ruedas el ascenso a Nogolí, un camino complejo y extremadamente exigente, por la altura y las pendientes. En uno de los videos se la pudo ver pedalear, un tanto exhausta después de más de cuatro horas de actividad, pero firme en su intención de cumplir con el objetivo.

Juana Viale compartió las mejores postales de su experiencia en bicicleta por Nogolí (Foto: Instagram @juanavialeoficial)

Además de capturar los paisajes de ensueño y posar con su equipo a pura sonrisa, uno de sus compañeros de viaje le tomó varias fotos mientras se movilizaba en su bicicleta con una sonrisa que reflejaba su cansancio, pero también su satisfacción.

“Es hermoso ver lo que el cuerpo puede. Siempre hay un poco más. Lo di todo y aun así después seguimos pedaleando como 35 kilómetros más”, expresó Viale en la publicación. “Hace no más de un año arranqué a pedalear. Y lo que se siente, recorriendo paisajes naturales, estando con uno mismo, compartiendo lo vivido, el descanso, el cansancio... es un hermoso camino de ida”, reflexionó.

La conductora compartió las postales de su experiencia en San Luis (Foto: Instagram @juanavialeoficial)

“No sabía a lo que iba en esta experiencia. Estaba rodeada de unos delirantes preciosos, ¡cada cual con su cada qué! ‘Vamos a subir el Nogolí...’. Ok, vamos... ¿Qué será? ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Hay algún repecho? ¿Cuánto tiene de pendiente? Bueno... dejé todo, no iba a abandonar“, reconoció y feliz exclamó: “¡Lo logré!“.

Juana Viale expresó su felicidad y emoción por su hazaña deportiva (Foto: Instagram @juanavialeoficial)

“Lo más lindo fue compartir, no solo este ascenso, sino lo que fue este viaje. Gracias a cada uno, por las risas, los mates, la compañía, el apoyo, la organización y las charlas. ¡Brindo por más rutas! Gracias", sentenció.

Equipo completo (Foto: Instagram @juanavialeoficial)

Según se pudo advertir, la travesía incluyó un recorrido de alrededor de 135 kilómetros. El fin de semana, Viale compartió una foto de la jornada y expresó: “100 kilómetros y cantando… Perdón y, contando”. De acuerdo a los datos que compartió uno de sus amigos, alcanzaron los 103 kilómetros recorridos con un desnivel positivo de 1235 metros y lo hicieron en cuatro horas y 16 minutos.

Juana Viale y Yago Lange en medio de su recorrida en bicicleta por San Luis (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

Además, la conductora publicó románticas postales con su novio. Posaron abrazados en la ruta, con el paisaje serrano de fondo. Las sonrisas de ambos no solo evidenciaron lo enamorados que están, sino su felicidad de poder compartir juntos la misma pasión. Al terminar el día, regresaron a su hospedaje para relajarse, descansar y recuperarse. Ahora solo queda esperar para conocer cuál será su próxima aventura.