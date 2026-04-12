Juana Viale y Yago Lange: a puro amor y deporte en San Luis

Juana Viale y Yago Lange protagonizaron una salida romántica en San Luis al recorrer los paisajes serranos en bicicleta. La pareja, que fue acompañada por un grupo de amigos íntimos, mostró en sus respectivas cuentas de Instagram imágenes del entrenamiento que llevaron a cabo y de los lugares que visitaron. Además, plasmaron una postal de ambos en la que dejaron en claro cuán enamorados están.

Lejos del estudio de televisión de El Trece, la conductora demostró su otra pasión, el deporte. Al igual que suele hacer cada fin de semana, realiza un entrenamiento que se intercala entre correr y andar en bicicleta. Ya lo manifestó en anteriores ocasiones; siempre se prepara para alguna maratón o competencia, aunque disfruta de hacer por simple ocio. Incluso, si tiene buena compañía, como lo es Lange, quien la sigue en cada aventura.

Juana Viale y Yago Lange en medio de su recorrida en bicicleta por San Luis (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

Esta vez Viale no se paseó por los parques de Buenos Aires o los caminos rurales, sino que se fue a la provincia puntana y se maravilló del entorno serrano, que además la puso a prueba al igual que a su grupo de amigos y pareja.

Fue Lange quien hizo pública una foto en plena ruta al lado de Viale y con el camino serrano de fondo, la que enamoró a todos sus seguidores. Una tierna postal en una tarde de otoño. Los dos vistieron el típico traje de ciclista y llevaron sus respectivos cascos y lentes oscuros.

Juana Viale recorrió más 100 kilómetros en bicicleta (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

Más adelante apareció el grupo completo con el que recorrieron los senderos a medida que descubrieron una nueva vista panorámica. “100 K y cantando… Perdón y, contando”, escribió Viale en una de las historias de Instagram mientras se la vio a lo lejos por uno de los carriles ruteros. Después subió un video en el que apareció pedaleando y de fondo se visibilizó un lago.

La tierna postal de la pareja con las sierras puntanas detrás (Fuente: Instagram/@yagolange)

Por último, la conductora de Almorzando con Juana Viale (eltrece) compartió una imagen de ella abrazada a su novio y, además de etiquetarlo, agregó un emoticono de enamoramiento. De acuerdo a los datos de uno de sus amigos, alcanzaron los 103 kilómetros recorridos con un desnivel positivo de 1235 metros y lo hicieron en cuatro horas y 16 minutos.

Lange y Viale fueron a San Luis con amigos (Fuente: Instagram/@yagolange)

La jornada terminó con un pleno descanso, en donde Juana Viale fotografió a Yago Lange acostado en la cama de su habitación de hotel con un relajante muscular para recuperar energías tras la bicicleteada extensa.

Así terminó Yago Lange tras la bicicleteada (Fuente: Instagram/@yagolange)

De esta manera, la pareja volvió a experimentar una travesía en conjunto por una de las provincias predilectas para el ciclismo a nivel nacional e internacional, famosa por sus circuitos y competencias, e ideal para entrenar estrictamente si se desea participar de algún campeonato.

Es importante recordar que la conductora y nieta de Mirtha Legrand volvió a sus entrenamientos poco a poco tras una lesión en la rodilla que sufrió meses atrás. A finales del 2025 dio la noticia de su retorno “a las pistas”.

A finales del 2025 Juana Viale tuvo un lesión en la rodilla que le impidió continuar con sus entrenamientos; cuatro meses después, está lista para otra competencia (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

“Les cuento, porque muchos me preguntan... Estuve parada un tiempo porque tuve mucho temita con mi rodilla izquierda. Estoy tratándola y ahora volví a las pistas”, dijo por ese entonces y explicó: “Corriendo 6/8 kms, gimnasio... todo de a poco. Es importante todo lo que es gimnasio y lo regenerativo (todo esto lo estoy aprendiendo)”. Ahora se encuentra lista y en condiciones para participar de una competencia, sea en bicicleta o corriendo.