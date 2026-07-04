El Tour de Francia comenzó en Barcelona, pasó por la reinaugurada Sagrada Familia y tuvo como primer ganador a Jonas Vingegaard

BARCELONA, España (AP).– Tadej Pogačar inició el sábado su búsqueda de un quinto título del Tour de Francia que iguale el récord cuando la élite del ciclismo arrancó en la vecina España. Aunque fue su principal rival, Jonas Vingegaard, quien tomó la ventaja temprana tras un esfuerzo impresionante junto a su equipo Visma-Lease a Bike.

Vingegaard ayudó a marcar el mejor tiempo en la contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros de la etapa inaugural en Barcelona, logrando una ventaja de 12 segundos sobre Pogačar y su UAE Team Emirates-XRG.

“Obviamente, sigue siendo un Tour largo, pero es un inicio perfecto”, dijo Vingegaard. “Mi equipo hizo un trabajo increíble hoy. Estuvieron muy fuertes. No tuve que hacer mucho, simplemente me llevaron hasta la meta”, complementó.

El ciclista danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma-Lease a Bike, celebra en el podio con el maillot amarillo de líder de la clasificación general tras la primera etapa del Tour de Francia 2026. Jasper Jacobs - Belga DPA

La primera de 21 etapas llevó a los ciclistas junto a la costa mediterránea, pasando por la famosa basílica de la Sagrada Familia de la ciudad y terminó con una corta subida a una colina con vistas al popular destino turístico.

Pogačar es el gran favorito de la general gracias a sus victorias en el Tour en 2020, 2021, 2024 y 2025, así como a su gran estado de forma durante este año. La sensación eslovena aspira a unirse al selecto grupo del belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault como los únicos corredores que han ganado en cinco ocasiones la carrera más prestigiosa del ciclismo.

“Por supuesto que siempre apuntás a la victoria, pero creo que hicimos una contrarreloj por equipos realmente buena, súper”, declaró Pogačar acerca de la etapa inaugural. “Estoy súper feliz de que el día haya terminado porque es realmente duro”, agregó.

El equipo Team Jayco AlUla pedalea junto al Palacio Nacional, en la colina de Montjuïc, durante la primera etapa gozada por el público, que observó a los pedalistas alrededor del circuito. JEFF PACHOUD - AFP

Vingegaard vuelve a ser su mayor rival. El danés se llevó el maillot amarillo en 2022 y 2023 y busca completar el doblete Giro-Tour en la categoría masculina. El hombre de Visma aceleró en la corta pero empinada subida hasta la línea de meta. El equipo de Pogačar tomó la salida escalonada en último lugar y la estrella tuvo la oportunidad de mejorar la marca de Vingegaard, aunque se quedó corto.

“Volver a vestir el maillot amarillo, después de unos años sin él... Es bonito volver a vivirlo”, transmitió Vingegaard, quien abrazó a sus compañeros de equipo mientras celebraban la victoria de etapa.

ISAAC DEL TORO HACE HISTORIA EN EL TOUR DE FRANCIA

El ciclista mexicano Isaac del Toro debutó oficialmente en el Tour de Francia, convirtiéndose en el primer representante de México en participar en la competencia más importante del ciclismo mundial en 29 años.#Francia #Deporte… pic.twitter.com/m5mqnZH3CO — CuautlaHoy (@CuautlaHoy) July 4, 2026

Esta fue la primera contrarreloj por equipos incluida en el Tour desde 2019, pero tuvo un ajuste importante. En las contrarrelojes por equipos anteriores, todos los corredores recibían el tiempo marcado por el cuarto corredor del equipo en cruzar la línea de meta: eso obligaba al equipo a mantenerse unido.

Este año, a cada uno de ellos se lo cronometró de forma individual, lo que significa que el equipo puede desprenderse de aquellos compañeros de pelotón que se cansaron y así terminar con un líder que se escape en solitario durante el tramo final.

La Sagrada Familia dominó visualmente la etapa inaugural del Tour de Francia, una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros por Barcelona y alrededores. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

El italiano Filippo Ganna, de Netcompany INEOS Grenadiers, registró el segundo mejor tiempo, a ocho segundos del ritmo del ganador. El español Juan Ayuso, de Lidl-Trek, fue cuarto a 16 segundos, con el belga Remco Evenepoel a 19 representando a Red Bull-BORA-hansgrohe.

La esperanza francesa Paul Seixas se convirtió en uno de los corredores más jóvenes en competir en el Tour, con apenas 19 años. El ciclista, que pertenece a Decathlon CMA CGM Team, tuvo el décimo mejor tiempo, a 39 segundos.

La carrera de tres semanas cruzará a los Pirineos franceses en la etapa 3. Las etapas 19 y 20 culminan en la célebre subida al Alpe d’Huez en los Alpes, que llega apenas 24 horas antes de la 21ª y última etapa, que terminará en los Campos Elíseos, de París.