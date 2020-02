El belga Remco Evenepoel, feliz por el triunfo y mostrando la camiseta argentina con la 10 en la espalda Crédito: Guillermo Torres

SAN JUAN.- La mirada agradecida enfocando el cielo, las manos levantando el trofeo de campeón, el baño de champagne y una camiseta de Messi inflándole el pecho. Con tan solo 20 años, el belga Remco Evenepoel, la nueva figura del ciclismo mundial, se adjudicó la 38va edición la tradicional Vuelta a San Juan y regaló una postal histórica para los sanjuanino; la misma tierra que, en 2019, lo vio nacer como profesional del equipo Deceuninck-Quick Step. El podio lo completaron el italiano Filippo Ganna y el español Oscar Sevilla, segundo y tercero respectivamente.

Las 200 mil personas que este domingo rodearon la avenida Circunvalación de la capital sanjuanina fueron testigos oculares del nacimiento de una estrella del ciclismo mundial. Poco importó que el colombiano Fernando Gaviria se apoderada de la séptima y última etapa.

La sonrisa pícara y el gesto amable de Evenepoel se ganaron el corazón de los sanjuaninos, que acudieron masivamente a lo largo de los 16 kilómetros de recorrido con la intención de rendirle pleitesía a quien ya comparan con el belga Eddy Merckx, el mejor ciclista de la historia.

Su incipiente recorrido hasta ahora y su margen de progresión lo postulan para seguir el camino de los más grandes. La imagen portentosa y concentrada con que encaró cada etapa de la Vuelta a San Juan lo grafican como un ganador nato. En su mente solo hay espacios para triunfos. "Estoy muy contento de ganar acá. Gracias a ustedes que son mis compadres", expresó Remco, metiéndose al bolsillo a la multitud luciendo una camiseta de la selección argentina.

Remco Evenepoel y el trofeo tras conquistar la Vuelta de San Juan. Foto de Guillermo Torres Crédito: Guillermo Torres

Desde que comenzó a correr para el equipo Deceuninck-Quick Step, en 2019, acumula siete victorias entre etapas y competencias. En San Juan, por su pasado de futbolista y voracidad ganadora, no dudaron en llamarlo el Messi de la bicicleta. No es extraño que el universo ciclista lo siga de cerca con mucha atención. "Yo soy Renco, no quiero ser Messi", respondió en alusión al apodo argentino.

Su advenimiento al estrellato hizo tanto ruido -después de ganar el campeonato mundial en ruta de Innsbruck, Austria, en 2019 -, que ya es un hecho subjetivo su talento. No se lo juzga por lo que viene haciendo, sino por lo que puede llegar a hacer. Que es lo mismo que decir: está más en tela de juicio por el mañana que por el hoy. "Soy un joven que corre en bicicleta y quiero seguir creciendo", respondió, desestimando presiones.

En su segunda Vuelta a San Juan superó todo lo que demostró el año pasado: se transformó en el ciclista más joven en consagrarse campeón en la tradicional vuelta sanjuanina. Con 20 años y 8 días, superó al ídolo local Daniel "Pitufo" Castro, que en 1987 se adjudicó la prueba con 20 años y 22 días. Además, festejó por segundo año consecutivo ser el mejor sub 23 de la competencia, la misma categoría que en 2017 ganó el colombiano Edgar Bernal, el último ganador del Tour.

A la edad del biberón no se le puede exigir a un ciclista un perfil definido. Remco Evenepoel está en proceso evolutivo y goza de un gran presente en el ciclismo mundial. Tiene pasta y características de crack. De él depende si la 38va Vuelta a San Juan queda en los registros históricos como el nacimiento del nuevo rey del ciclismo mundial.

Clasificación General

1- Remco Evenpoel Deceuninck Quick 23h 13m 59seg

2- Filippo Ganna Selección de Italia a 33 seg

3 - Oscar Sevilla Team Sevilla a 1m 01 seg

4- Brandon Mcnulty UAE Team Emirates a 1m 21seg

5- Miguel Flores Androni Giocattoli a 2m 11seg

6- Nelson Oliveira Movistar Team a 2m 27seg

7- Guillaume Martin Cofidis a 2m 28seg

8- César Paredes Team Medellín a 2m 36seg

9- Gavinn Mannion Rally Cycling a 2m 53seg

10- Juan Pablo Dotti SEP San Juan a 3m 05seg