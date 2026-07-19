La dura caída del ciclista danés Jonas Vingegaard que lo obligó a abandonar el Tour de Francia

El dos veces campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, tuvo que abandonar la competencia después de una fuerte caída en la decimoquinta etapa. El ciclista danés —que estaba a más de cuatro minutos de Tadej Pogačar— sufrió una caída cuando iba con el grupo principal y quedaban unos veinte kilómetros para llegar a Plateau de Solaison. El mexicano Isaac del Toro también fue parte determinante del accidente en el que Vingegaard tuvo que ser asistido y se tuvo que retirar en ambulancia con un cabestrillo en el brazo derecho.

Vingegaard, que corre para el equipo Visma, ocupaba el segundo puesto, por detrás del campeón defensor Tadej Pogacar, al comenzar la etapa, que terminó con una gran escalada. “Jonas Vingegaard se ha visto obligado a retirarse del Tour de Francia tras sufrir una caída hacia el final de la etapa 15. Daremos una actualización sobre su estado en cuanto haya más información disponible”, indicó su equipo en un comunicado en la red social X”.

PÉSIMAS NOTICIAS PARA EL TOUR: VINGEGAARD SE ACCIDENTÓ Y ABANDONÓ 🚨😢



🖥️ Sigue el Tour de Francia en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/vbqzDoEYsW — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) July 19, 2026

El ciclista danés, de 29 años, ganó el Tour en 2022 y 2023 y este año se convirtió en uno de los ocho corredores masculinos que han ganado las tres Grandes Vueltas. Su compañero de equipo Sepp Kuss y el compañero de Pogacar en UAE Emirates XRG, el mexicano Isaac Del Toro, también se cayeron, pero pudieron continuar.

El grupo del maillot amarillo de Pogacar redujo el ritmo tras enterarse de la caída, pero reanudó la carrera con normalidad al cabo de unos instantes, cuando quedó claro que Vingegaard estaba fuera de la competencia.

Evenepoel triunfó sobre Pogacar en una etapa 15 que tuvo el retiro de Vingegaard

Pogacar se dedicó en los últimos kilómetros de la etapa a ayudar a su compañero de equipo Isaac del Toro, que con la caída de Vingegaard se ilusiona con poder acceder a un lugar en el podio del Tour de Francia. El ciclista mexicano, más allá de los esfuerzos del final, no le pudo ganar el esprint a Remco Evenepoel, que refuerzó la segunda posición en la clasificación general. Con la tercera posición, Del Toro escaló de la séptima a la tercera posición en la tabla general.

Un control antidopaje nocturno

La caída de Jonas Vingegaard llegó justo en una etapa que comenzó con las quejas del ciclista danés por un sorpresivo control antidopaje. El ciclista de Visma expresó su sorpresa después de que le hayan hecho el control en la madrugada, cuando el danés ya estaba durmiendo. “Está bien que hagan estas pruebas, pero cuando afectan al sueño y al rendimiento...”, alertaba.

🇫🇷 #TDF2026



Jonas Vingegaard has been forced to withdraw from the Tour de France after crashing towards the end of Stage 15. We will provide an update on his condition as soon as more information becomes available. pic.twitter.com/1B8sLVvWe4 — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) July 19, 2026

También el líder Pogacar se vio sorprendido por este control antidopaje nocturno, ya que también tuvo que pasar por las pruebas. “Solo pude dormir cuatro horas”, contó el dueño del maillot amarillo, a quien despertaron a las cinco de la madrugada.