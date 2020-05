Lance Armstrong, una vida en el ciclismo en 30 capítulos Crédito: Shutterstock

En su serie de documentales denominados "30 for 30", lanzado en 2009 al celebrar el 30 aniversario de la cadena con 30 documentales, ESPN sumará desde el 24 de mayo uno que tiene como protagonista a Lance Armstrong. El ciclista estadounidense, que está cumpliendo una suspensión de por vida desde 2012 por doping y al que se le fueron retiradas sus siete victorias en el Tour de Francia entre 1999 y 2005, asegura: "No voy a mentir, voy a decir mi verdad".

Esa frase es la carta de presentación de "Lance", una producción que tiene 30 capítulos recreada a partir del relato del deportista. El documental incluye diferentes participaciones, entre las que destaca la de su ex compañero George Hincapie, quien dijo haberle aconsejado que "confesara todo". Además, ofrecerá el testimonio del ex presidente de la Federación Estadounidense de Ciclismo, quien sostiene en el trailer que "todos los elogios que le hicimos fueron merecidos, ya que ganar siete Tours de Francia no es nada fácil, es extremadamente difícil de hacer".

La historia de Armstrong se cristalizó en la pantalla en algunos documentales unitarios y en la película "El engaño del siglo", en 2015, dirigida por Stephen Frears. Pese a todo lo malo que le ha deparado el escándalo, el ex deportista reconoció hace un tiempo a la cadena NBCSN que volvería a hacerlo: "No era legal, pero no cambiaría nada. Era lo que teníamos que hacer para ganar".

Lance Armstrong ganó siete veces el Tour de France, pero luego fue descalificado y suspendido de por vida Crédito: Shutterstock

Fuera de la pista, también le deparó serios problemas cuando se conoció la sentencia por el uso de sustancias prohibidas. Lance acordó pagar unos 5 millones de dólares para resolver su caso federal por fraude en Estados Unidos, acusado de defraudar al gobierno cuando se dopó mientras competía con el equipo norteamericano que patrocinaba el US Postal Service. "Nadie está por encima de la ley", apuntó por entonces Chad Readler, abogado del Departamento de Justicia. "El acuerdo demuestra que aquellos que engañan al gobierno acaban rindiendo cuentas".

Yo no inventé el dopaje y tampoco terminó conmigo. Es imposible ganar un Tour de France sin doparse Lance Armstrong, en 2013

Allí, en 2018, terminó el litigio, pero la historia en 30 capítulos promete más revelaciones, con "su verdad", en una apasionante historia de la gloria y ocaso de quien fue una estrella del deporte y terminó apuntado como un defraudador.