En qué canal pasan Argentina vs. Bélgica por el Mundial Sub 17 2025 hoy

La selección argentina pone primera este lunes en el Mundial Sub 17 Qatar 2025 con el partido ante Bélgica, correspondiente al grupo D, y cuyo inicio está pactado para las 11.45 (hora argentina) en la cancha número 2 del complejo Deportivo Aspire Zone con arbitraje del uzbeko Rustam Lutfullin.

El partido se transmite en vivo por TV a través de DSports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del partido

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el sexto puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año. Fue la tercera peor participación del seleccionado en el certamen clasificatorio, mejorando únicamente lo hecho en Chile 2017 (8°) y Venezuela 2005 (7°). Sin embargo, la misma categoría participó meses más tarde del tradicional torneo de L’Alcudia como preparación para la cita ecuménica y se quedó con el trofeo tras vencer en la final a Valencia.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023, la última edición.

Diego Placente es el entrenador de la selección Sub 17 de la Argentina RODRIGO ARANGUA - AFP

El combinado belga, por su parte, obtuvo su boleto a la cita ecuménica gracias a que participó del Campeonato Europeo de la categoría y quedó eliminado en semifinales ante Francia, a la postre subcampeón, luego de perder por 3 a 2. Es su tercera participación en el Mundial. Anteriormente, fue eliminado en la etapa de grupos de Corea del Sur 2003 y obtuvo la medalla de bronce en Chile 2015.

Posible formación de la selección argentina vs. Bélgica

José Castelau; Misael Zalazar, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Santiago Espíndola; Ramiro Tulián, Felipe Pujol, Can Armando Güner; y Thomás De Martis. DT: Diego Placente.

El último entrenamiento en Doha antes del debut de la selección Sub 17 en el Mundial: los dirigidos por Diego Placente van por el título que le falta a la AFA @Argentina

Es la primera vez que ambas selecciones se enfrentan en esta categoría, por lo que inauguran el historial. En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la albiceleste corre con ventaja para quedarse con la victoria porque en caso de lograrlo las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.60 contra los 3.35 que se repagan por un hipotético triunfo de los europeos. El empate cotiza a 2.89.

El otro duelo del grupo lo protagonizan Túnez y Fiji desde las 12.45 (hora argentina) en el mismo complejo deportivo, pero en la cancha número 9.