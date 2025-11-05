TV y streaming del Mundial Sub 17 Qatar 2025: cómo se pueden ver los partidos de la Copa del Mundo

El Mundial Sub 17 Qatar 2025 se desarrolla con la participación de 48 seleccionados y un formato similar al que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) implementará en los mayores desde Estados Unidos-Canadá-México 2026.

Todos los partidos se juegan en ocho canchas del complejo Aspire Zone, situado en Al Rayyan, con excepción de la final que será el 27 de noviembre en el Estadio Internacional Khalifa, uno de los tantos escenarios que se utilizó durante Qatar 2022. Los cotejos se transmiten en vivo por TV a través de las diferentes señales de DSports y, en el caso de las presentaciones de la albiceleste, también por la TV Pública. Los canales se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. Además, la plataforma digital FIFA+ también emite todos los duelos.

La selección argentina anhela ser campeón del Mundial Sub 17 en Qatar Jurij Kodrun - FIFA - FIFA

Los equipos se dividieron en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno, en los que se enfrentarán todos contra todos a una ronda. Los dos líderes más los ocho mejores terceros entre todas las zonas se clasificarán a los 16avos de final. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.

Fixture y resultados del Mundial Sub 17 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo A

Fecha 1

Sudáfrica 3-1 Bolivia.

Qatar 0-1 Italia.

Fecha 2

Bolivia vs. Italia - Jueves 6 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Qatar vs. Sudáfrica - Jueves 6 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Fecha 3

Bolivia vs. Qatar - Domingo 9 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Italia vs. Sudáfrica - Domingo 9 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Grupo B

Fecha 1

Japón 2-0 Marruecos.

Nueva Caledonia 1-6 Portugal.

Fecha 2

Portugal vs. Marruecos - Jueves 6 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Japón vs. Nueva Caledonia - Jueves 6 de noviembre a las 10 en la cancha 1.

Fecha 3

Portugal vs. Japón - Domingo 9 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Marruecos vs. Nueva Caledonia - Domingo 9 de noviembre a las 10.30 en la cancha 1.

Grupo C

Fecha 1

Costa Rica 1-1 Emiratos Árabes Unidos.

Senegal 0-0 Croacia.

Fecha 2

Emiratos Árabes Unidos vs. Croacia - Jueves 6 de noviembre a las 12.15 en la cancha 4.

Senegal vs. Costa Rica - Jueves 6 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Fecha 3

Emiratos Árabes Unidos vs. Senegal - Domingo 9 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Croacia vs. Costa Rica - Domingo 9 de noviembre a las 11.45 en la cancha 4.

Grupo D

Fecha 1

Argentina 3-2 Bélgica.

Túnez 6-0 Fiji.

Fecha 2

Argentina vs. Túnez - Jueves 6 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Fiji vs. Bélgica - Jueves 6 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Fecha 3

Fiji vs. Argentina - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Bélgica vs. Túnez - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Grupo E

Fecha 1

Haití 1-4 Egipto.

Inglaterra 0-3 Venezuela.

Fecha 2

Inglaterra vs. Haití - Viernes 7 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Egipto vs. Venezuela - Viernes 7 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Fecha 3

Egipto vs. Inglaterra - Lunes 10 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Venezuela vs. Haití - Lunes 10 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Grupo F

Fecha 1

Costa de Marfil 1-4 Suiza.

México 1-2 Corea del Sur .

Fecha 2

México vs. Costa de Marfil - Viernes 7 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Suiza vs. Corea del Sur - Viernes 7 de noviembre a las 12.15 en la cancha 4.

Fecha 3

Suiza vs. México - Lunes 10 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Corea del Sur vs. Costa de Marfil - Lunes 10 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Grupo G

Fecha 1

Alemania 1-1 Colombia.

Corea del Norte 5-0 El Salvador.

Fecha 2

El Salvador vs. Colombia - Viernes 7 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Alemania vs. Corea del Norte - Viernes 7 de noviembre a las 10 en la cancha 1.

Fecha 3

El Salvador vs. Alemania - Lunes 10 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Colombia vs. Corea del Norte - Lunes 10 de noviembre a las 10.30 en la cancha 1.

Grupo H

Fecha 1

Brasil 7-0 Honduras.

Indonesia 1-3 Zambia.

Fecha 2

Brasil vs. Indonesia - Viernes 7 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Zambia vs. Honduras - Viernes 7 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Fecha 3

Zambia vs. Brasil - Lunes 10 de noviembre a las 11.45 en la cancha 4.

Honduras vs. Indonesia - Lunes 10 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Grupo I

Fecha 1

Tayikistán 1-6 República Checa.

Estados Unidos 1-0 Burkina Faso.

Fecha 2

República Checa vs. Burkina Faso - Sábado 8 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Estados Unidos vs. Tayikistán - Sábado 8 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Fecha 3

República Checa vs. Estados Unidos - Martes 11 de noviembre a las 11.45 en la cancha 4.

Burkina Faso vs. Tayikistán - Martes 11 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Grupo J

Fecha 1

Panamá 1-4 Irlanda.

Paraguay 1-2 Uzbekistán.

Fecha 2

Paraguay vs. Panamá - Sábado 8 de noviembre a las 12.15 en la cancha 4.

Irlanda vs. Uzbekistán - Sábado 8 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Fecha 3

Irlanda vs. Paraguay - Martes 11 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Uzbekistán vs. Panamá - Martes 11 de noviembre a las 10.30 en la cancha 1.

Grupo K

Fecha 1

Francia 2-0 Chile.

Canadá 1-1 Uganda.

Fecha 2

Uganda vs. Chile - Sábado 8 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Francia vs. Canadá - Sábado 8 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Fecha 3

Uganda vs. Francia - Martes 11 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Chile vs. Canadá - Martes 11 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Grupo L

Fecha 1

Austria 1-0 Arabia Saudita.

Mali 3-0 Nueva Zelanda.

Fecha 2

Mali vs. Austria - Sábado 8 de noviembre a las 10 en la cancha 1.

Arabia Saudita vs. Nueva Zelanda - Sábado 8 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Fecha 3

Arabia Saudita vs. Mali - Martes 11 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Nueva Zelanda vs. Austria - Martes 11 de noviembre a las 12.45 en la cancha 8.

Tabla de campeones del Mundial Sub 17

El máximo ganador de la Copa del Mundo para menores de 17 años es Nigeria con cinco títulos. El primero lo consiguió en la edición inaugural de China 1985 y el último en Chile 2015. Brasil tiene cuatro coronas mientras que México y Ghana suman dos cada uno. Dieron la vuelta olímpica en una ocasión Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza, Inglaterra y Alemania.

Nigeria - 5

Brasil - 4

México / Ghana - 2

Alemania / Francia / Rusia / Arabia Saudita / Suiza / Inglaterra - 1

Alemania es el campeón vigente del Mundial Sub 17 y Nigeria el máximo ganador de la historia Achmad Ibrahim - AP

Todos los campeones del Mundial Sub 17