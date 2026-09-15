Mateo Kalejman Quiroga obtuvo la medalla dorada en el ciclismo de ruta contrarreloj individual

El sanjuanino Mateo Kalejman Quiroga, de 22 años, obtuvo la medalla dorada en el ciclismo de ruta contrarreloj individual, en la final directa de 48 km que se desarrolló en Rafaela, por los Juegos Suramericanos. Se impuso con un tiempo de 54m58s26 y aventajó por 28s92 al colombiano Walter Vargas y al chileno Héctor Quintana 2m0723.

El mérito de Kalejman Quiroga se incrementa por haber superado a su escolta Vargas, al siete veces campeón panamericano y defensor del título. Además, Argentina no ganaba una medalla de oro en el Ciclismo de Ruta en estos Juegos desde hace 16 años, cuando Alejandro Borrajo, en pelotón, y Matías Medici, en contrarreloj, se impusieron en Medellín 2010.

El ganador mencionó que este título actuó como un desquite por lo sucedido en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, cuando luego de colgarse la presa de oro fue descalificado por una supuesta irregularidad técnica en el asiento de su bicicleta tras un reclamo de la delegación colombiana. “Sí, tal cual, es una revancha”, reconoció en TyC Sports: “Me preparé superbien porque venía a esto, había un rival complicado (Walter Vargas), que es el rey de América de la contrarreloj y muy bueno a nivel mundial. Era todo un desafío, hice todas las pruebas aerodinámicas necesarias para estar de la mejor manera en esta competencia que es tan especial y por suerte hubo final feliz”.

Además, dio detalles de este tipo de carreras a cielo abierto, completamente diferentes a las que se corren en un velódromo. “Más allá de que me van diciendo los registros de los parciales por radio, es salir y llegar a tope. Es una carrera en la que gana el que aguanta más tiempo; llevás el cuerpo al límite, pero últimamente me preparé exclusivamente para esto. Es muy diferente a una carrera convencional, como puede ser de pelotón. Acá, en cambio, vas a 190 pulsos permanentemente”.

Además, describió: “Lo peor en estas carreras es arrancar primero, como me tocó hoy, porque desde esa posición no tenés referencia de nadie; en cambio, si vas atrás tenés contrincantes con los que podés ir guiándote para ir alcanzando si tenés buen ritmo; yo prefiero salir último. Pero esta vez tuve una ventaja, por así decirlo, ya que justo cuando yo completaba mi vuelta, largaba el candidato, Walter Vargas, entonces lo veía cerquita al paso de mi primera vuelta. Por suerte, las piernas me respondieron bien”.

Mateo Kalejman contó que comenzó en esta disciplina porque su madre practicaba de manera amateur el mountain bike. “Empecé con salidas de madre e hijo, a rodar con un grupo, y le agarré el gustito, hasta que al año me tiré a competir en un campeonato nacional contrarreloj y quedé tercero habiendo practicado tres meses. Entonces empecé a participar más a nivel nacional y luego en Europa”.