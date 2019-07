Egan Bernal vestido de amarillo en el final del Tour de France; una imagen histórica para el ciclismo colombiano Fuente: Reuters

El 28 de julio de 2019 será un antes y después en la historia del Tour de France. Luego de la disputa de la vigésimo primera y última etapa, el colombiano Egan Bernal se convirtió en el primer ciclista latino en conquistar la carrera más importante del mundo de ciclismo. De 22 años e integrante del equipo Ineos, se adjudicó la centésimo sexta edición del Tour, tras desplazar de la cima dos días atrás al francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step).

Nacido en 1997 en Zipaquirá, a 30 de kilómetros de Bogotá, Bernal celebró en París tras un paso triunfal por Champs-lysées en la jornada final, que quedó en poder del australiano Caleb Ewan (ProTeam Lotto Soudal). De esta manera, el colombiano se volvió también el ganador más joven del Tour desde la Segunda Guerra Mundial y el tercero más joven de la historia a los 22 años y seis meses, finalizando la general por delante del británico Geraint Thomas (Ineos), campeón el año pasado, y del holandés Steven Kruijswijk (Jumbo).

"Es increíble, no sé qué decir. Gané el Tour, pero sigo sin creérmelo. Necesito un par de días para asimilar esto. Vi a mi familia y sólo quería abrazarlos, quiero disfrutar con ellos. Es una felicidad que no puedo describir. Es nuestro primer Tour: muchos colombianos lo han intentado, hemos tenido muy buenos ciclistas, tenemos una gran historia en este deporte, hemos ganado el Giro y La Vuelta pero nos faltaba el Tour. Colombia lo merecía", describió el joven.

"Estoy orgulloso de ser el primer colombiano en ganar el Tour. No sé qué viene ahora. Solo quiero llegar a casa y asimilarlo, porque todavía no me lo creo", agregó Bernal, quien se dio el gusto de celebrar en el Tour de Francia en el que no pudieron sus compatriotas Nairo Quintana (segundo en 2013 y 2015), y Rigoberto Urán (escolta en 2017) en tres ediciones ganadas por el británico Chris Froome, también de Ineos.

Es que Colombia, la gran potencia ciclista latinoamericana, había ganado prácticamente en todos los terrenos, pero le quedaba alcanzar la tierra prometida. Por otro lado, ambas figuras cafeteras estuvieron de nuevo este año en el Top-10: Urán fue séptimo y Quintana octavo, este último con una victoria en los Alpes en el bolsillo.

En las clasificaciones anexas, otro francés, Romain Bardet, ganó el maillot de lunares al mejor en la montaña, un premio que le sirve para endulzar una edición en la que no pudo pelear por las primeras plazas. No falló a su cita con el verde de la regularidad el eslovaco Peter Sagan, ganador por séptima ocasión, un récord absoluto.

El Movistar ganó la clasificación por equipos, pero provocó estupefacción en varias etapas por sus estrategias, difíciles de comprender. Sus tres líderes acabaron en el Top 10: Mikel Landa (6°) y Alejandro Valverde (9º), además de Quintana (8°), pero estuvieron siempre lejos de pelear por el triunfo final.

Egan Bernal y una postal frente al Louvre; el colombiano se convirtió en el primer latino que ganó el Tour de France Fuente: Reuters

Colombia, decimocuarto país en ser campeón

Con el éxito de Bernal, Colombia se convirtió este domingo en el decimocuarto país en lograr que uno de sus representantes inscriba su nombre en el palmarés del Tour de Francia. En lo que va de siglo XXI, tres países han ganado por primera vez la mayor carrera ciclista del mundo, con las conquistas de Reino Unido (que conquistó seis de las siete últimas ediciones) y Australia (con Cadel Evans en 2011). Aquí, los países con ciclistas campeones en las 106 ediciones del Tour (siete títulos no fueron atribuidos).

Francia (36) Bélgica (18) España (12) Italia (10) Reino Unido (6) Luxemburgo (5) Estados Unidos (3) Holanda y Suiza (2) Alemania, Australia, Colombia, Dinamarca y Irlanda (1)