Tadej Pogacar, otra vez campeón del Tour de Francia, cada vez más cerca de las leyendas

El esloveno Tadej Pogacar se adjudicó su cuarto Tour de Francia, después de una última etapa ganada en París por el belga Wout van Aert, y anotó su nombre a una sola victoria de los cuatro únicos corredores en la historia que celebraron cinco Tours en su palmarés.

Ganador de la Grande Boucle en 2020, 2021, 2024 y ahora en 2025, Pogacar le dio alcance al británico Chris Froome (4) y avanza a un ritmo que hace pensar en que no tardará en unirse al grupo de cabeza que tiene a cuatro leyendas de las dos ruedas: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

Tadej Pogacar empieza a celebrar su victoria mientras recorre Champs-Élysees (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP) ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

“Es la sexta vez consecutiva que subo al podio. Esta victoria tiene un sabor especial, estoy muy orgulloso de vestir este maillot amarillo”, destacó el campeón del mundo, que además de sus cuatro coronas terminó dos veces segundo en el Tour galo. “El ambiente en el equipo fue fantástico, todo empezó ahí. Dimos pelea desde el primero al último día. Después de la etapa del Muro de Bretaña supe que estaba en forma para ganar. La segunda semana fue decisiva, nos permitió abordar la tercera de forma más tranquila”, agregó Pogacar, que se lució en los Pirineos antes de mostrarse más conservador en los Alpes.

El líder del equipo UAE acabó el Tour con el maillot amarillo por segunda vez consecutiva por delante del danés Jonas Vingegaard, al que aventajó en 4 minutos y 24 segundos, y este domingo peleó por el que hubiera sido su quinto triunfo parcial en este Tour. “Con Jonas hablamos esta tarde sobre hasta qué punto nuestra rivalidad de los cinco últimos años nos ha permitido progresar y nos ayudó a superar nuestros límites”, declaró el ganador.

Tadej Pogacar con el maillot de líder a la altura del Arco del Triunfo en la última etapa del Tour de Francia (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP) ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Pero fue precisamente un compañero de Vingegaard en el Visma el que le privó del doblete en el último día del Tour. Van Aert, que no había cuajado su mejor Tour, fue capaz de dejar atrás a Pogacar -también maillot a lunares como mejor escalador- en el tercer y último ascenso a Montmartre, y logró la distancia suficiente para llegar en solitario a meta, 19 segundos antes que el esloveno, que fue finalmente cuarto en la etapa. “No me di cuenta hasta la recta final de que tenía tanto margen, no estaba realmente preparado para esas emociones”, declaró Van Aert tras sumar su décima victoria de etapa en el Tour, aunque la última se remontaba a 2022.

El Tour regresó el domingo a la capital francesa luego de un año de ausencia a causa de los preparativos para los Juegos Olímpicos 2024, que obligaron a llevar el final de la Grande Boucle a Niza. Y lo hizo con una dosis extra de interés al incluirse la subida al pintoresco barrio de Montmartre, de 1,1 kilómetros con un 5,9% de pendiente media.

Miles de personas siguieron el cierre del Tour; aquí a metros de la basílica Sacre-Coeur, en Montmartre (Photo by Loic VENANCE / AFP) LOIC VENANCE - AFP

La lluvia fue la invitada inesperada, lo que llevó a los organizadores a neutralizar los tiempos a falta de 50 kilómetros para la meta, con el fin de evitar riesgos para el físico de los 160 corredores que completaron los más de 3000 kilómetros de recorrido desde la salida en Lille el 5 de julio.

Sin embargo, ni la presencia de lluvia evitó que miles de personas se apostaran por las principales arterias de la capital francesa, en un ambiente festivo que dejó imágenes para el recuerdo, como las bailarinas del Moulin Rouge mostrando en la calle su baile de cancán o la de un pintor retratando a Pogacar con un estilo impresionista en plena Rue Lepic bajo la lluvia.

El Tour estaba decidido, pero no así la etapa, y Pogacar, que había mostrado un perfil inusualmente conservador en la última semana del Tour, salió a pecho descubierto por lo que hubiera sido la victoria 22 de su carrera en el Tour.

El beso del campeón para su novia y compañera partner Urška Žigart (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) MARCO BERTORELLO - AFP

El Ogro de Komenda fue el primero en pasar por la Butte Montmartre en los dos primeros pasos, pero en el tercero, Van Aert pegó un implacable ataque ante el esloveno, que se había mostrado invulnerable en las subidas en este Tour, que cerró no obstante con una sonrisa y levantando los brazos.

Esta vez, el camino no fue fácil para el esloveno, que tuvo que lidiar con el abandono de su lugarteniente João Almeida, con la enfermedad de varios corredores en el equipo, con su propio catarro, y con la superioridad numérica de las avispas del Visma en la cabeza del grupo principal.

El alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora) se llevó el maillot blanco como mejor corredor joven y subió al tercer escalón del podio de la general. Es el primer corredor alemán que sube al podio de la ronda francesa desde Andreas Klöden en 2006. El maillot verde de la regularidad fue a manos del italiano Jonathan Milan, del Lidl-Trek.

