Tour de Francia: Kaden Groves ganó la penúltima etapa y Tadej Pogacar llega como virtual campeón a París

El australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) se impuso en solitario este sábado en la vigésima y penúltima etapa del Tour de Francia, tras la que el esloveno Tadej Pogacar se aseguró llegar a París el domingo con el maillot amarillo.

Groves, que logró su primer triunfo parcial en el Tour, se vio beneficiado por una doble caída a 21 kilómetros de meta sobre asfalto mojado que descartó para la victoria al español Iván Romeo cuando lideraba el grupo de escapados. Detrás cayó otro más y varios se salieron del camino en esa curva bajo la lluvia.

Bajo la lluvia, se sucedieron algunas caídas este sábado en la vigésima etapa del Tour de Francia, entre Nantua y Pontarlier Agencia AFP - AFP

“¿Sino me ganaba nadie hoy? Mirá, si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta... me he caído, ya está. Hay que tomar riesgos cuando vas liderando una etapa del Tour y no se veía nada, por eso venía diciéndole a mi equipo que me avisara un poco de las curvas. Venía con velocidad, pasé y no sabía que venía una curva a 50 metros; cuando intenté frenar fue peor. No sé cómo logré llegar a la meta después", describió el magullado Romeo, con visibles raspones y cortes en el cuerpo tras resbalar por el asfalto, pegar contra el cordón y ser asistido, incluso con una venda en su muslo derecho. Los golpes todavía le dolían mientras declaraba.

Iván Romeo es capaz de sacar una sonrisa en sus respuestas aún llegando con el maillot roto y mucho dolor por caerse una etapa en la que según él era de los más fuertes.



''Si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, me he caído y ya está'' #TDF2025 #TourdeFrance pic.twitter.com/egMolOnU9B — Teledeporte (@teledeporte) July 26, 2025

Así, el principal protagonista al final del día, Groves, consumado esprínter con nueve victorias en grandes vueltas antes de este sábado, estrenó su palmarés en el Tour culminando la “fuga de la fuga” que dio el tercer triunfo parcial a su equipo en esta edición de la ‘Grande Boucle’. Y quizás el más inesperado luego de los de Van del Poel y de Jasper Phillipsen, porque ver a un velocista imponiéndose en un perfil ondulado supone una gesta, y hacerlo despegado del resto lo es aún más.

“Es la primera vez que gano en solitario. Tenía unas superpiernas y cuando empezó a llover creí aún más. Me encanta el frío”, declaró Groves, que también será candidato a la victoria en la etapa de cierre del domingo.

El australiano Kaden Groves se quedó con la vigésima etapa del Tour de France, los 184.2 km entre Nantua y Pontarlier, con la lluvia como protagonista Agencia AFP - AFP

Huérfano de sus jefes de filas Philipsen y Mathieu van der Poel, que abandonaron el Tour, el velocista de 26 años, dejó atrás a sus compañeros de escapada a 16 kilómetros de la meta en Pontarlier, al este de Francia. Sucedió tan sólo cinco kilómetros después de que el campeón español Iván Romeo se fuese al suelo junto al francés Romain Gregoire en una curva a la derecha, golpeándose las costillas.

La caída de Romeo se añadió a una serie de infortunios para el ciclismo español en este Tour, que vio los abandonos prematuros de sus dos principales espadas, Carlos Rodríguez y Enric Mas. Salvo una sorpresa el domingo, ese país no conocerá ningún ganador de una etapa del Tour por segunda edición consecutiva.

¡Ayyyyyyy!



Pobre Iván Romeo. Qué caída más mala cuando estaba atacando de nuevo...



Sigue el #TourRTVE26j en DIRECTO https://t.co/pMfoTxFh8Z pic.twitter.com/13e692pcwS — Teledeporte (@teledeporte) July 26, 2025

Por el contrario, Groves cruzó la línea con lágrimas de emoción y manifestó: “Voy a disfrutar de esto y celebrarlo con mi equipo y disfrutar de Champs-Elysees mañana”. Se convirtió en el 114º corredor en lograr una victoria en las tres grandes vueltas por etapas: siete triunfos en la Vuelta a España, dos en el Giro de Italia, y una en el Tour, todas ellas en un esprint masivo.

La pelea por la general no vivió cambios en este penúltimo tramo antes de la llegada a París, donde la subida a Montmartre, si bien puede resultar decisiva para el triunfo de etapa, no debería tener incidencia en el podio final. Pogacar, que llegó a la meta en el grupo de favoritos a siete minutos del ganador, conquistará, salvo caída o debacle, su cuarto Tour de Francia.

El esloveno Tadej Pogacar celebra en el podio luego de la vigésima etapa del Tour de Francia; llega a París con el maillot amarillo y una ventaja muy amplia Agencia AFP - AFP

Pogacar llegará a la capital francesa con 4 minutos y 24 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard, su escolta. Los dos primeros de la general se mantuvieron protegidos en el pelotón, con la mente puesta ya en el final de este Tour que se les hizo largo a ambos.