La undécima etapa del Tour de Francia entregó un final caótico, con cuatro ciclistas en un desenlace que se resolvió apelando al "fotofinish", y uno de ellos sancionado por una maniobra temeraria. El australiano Caleb Ewan atrapó su segunda victoria en esta edición al imponerse este miércoles en un embalaje en el que buscaron el triunfo al menos una decena de participantes y donde el eslovaco Peter Sagan fue penalizado por embestir al belga Wout Van Aert, con el que tras la prueba tuvieron una fuerte discusión.

Ewan se despegó del irlandés Sam Bennett en los últimos metros y logró que su rueda delantera superase con lo justo en la meta a Sagan, apenas por delante de Bennett y de Van Aert. "Muy, pero muy caótica; muy loca'', describió el ganador al desenlace de la etapa de 167 kilómetros, que se largó en la playa de Chatelaillon, en la costa del Atlántico de Francia.

Apretado contra las barreras hacia al costado derecho de la ruta, después de no encontrar espacios por algunos segundos, Sagan se impulsó intempestivamente y se abrió lugar al inclinar su hombro izquierdo sobre Van Aert, una maniobra irregular que le costó a Sagan mucho más que el segundo lugar en la llegada: fue desplazado al último puesto del pelotón, perdiendo, además, unos cuantos puntos (30) en la lucha por el maillot verde de la clasificación de la regularidad; otras 13 unidades en la clasificación general y una multa de 500 francos suizos (unos 546 dólares).

El triple campeón del mundo (2015, 2016 y 2017) cuenta con siete maillots verdes en su palmarés en el Tour, aunque en esta edición todavía no ha conseguido ni una victoria de una etapa. Van Aert, por su parte, fue multado con 200 francos suizos (unos 218 dólares) por haberle realizado un gesto grosero con su dedo medio a Sagan justo después de superar la línea de meta. Fue en el momento en el que cruzaron, además, algunas palabras por la acción peligrosa de Sagan.

Tras las resoluciones de los jueces, Bennett quedó segundo y Van Aert fue tercero. "No había espacio y si usas tus codos para abrirte, pues me parece algo que totalmente va contra las reglas", dijo el belga, ganador de dos etapas previo en esta ronda gala. "Era demasiado peligroso, y realmente me sorprendió cuando sentí el contacto. Me asusté", añadió.

En cuanto a la clasificación general, nada cambió: el esloveno Primoz Roglic fue precavido al solventar la traicionera llegada a Poitiers para retener la casaca amarilla de líder. Ewan, de 25 años y corredor del equipo Lotto Soudal, también salió victorioso en la tercera etapa y ganó tres fracciones cuando disputó su primer Tour el año pasado.

Roglic aventaja por 21 segundos a su escolta inmediato, el colombiano y vigente campeón Egan Bernal y el francés Guillaume Martin está tercero, a 28 segundos. Otro sudamericano entre los primeros es el colombiano Nairo Quintana, que se mantiene quinto, a 32 segundos.

La clasificación

La sanción a Sagan le pasa una fuerte factura en la pugna por la casaca verde al corredor del Tour que acumula más puntos en los sprints. Bennett y Sagan mantenían una reñida pugna por ese laurel, alternándose con la casaca. Ahora, ve desde lejos a Bennett, a 68 puntos, con escasas oportunidades para los velocistas antes de enfilar hacia Champs Elysees, en París, el 20 de septiembre.

La última semana y media de la competencia ofrecerá el terreno para la lucha para tratar de bajar a Roglic de la cima. Este jueves, los 161 corredores aún en competencia afrontarán la distancia más larga de este Tour, un trayecto montañoso de 218 kilómetros entre Chauvigny y Sarran. Y seguirán el viernes con un tramo mucho más exigente, con una pronunciada subida a las alturas. Se avecinan entretenidas pulseadas entre los principales candidatos.

