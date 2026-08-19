Claudio Husaín: “Un futbolista muere dos veces; la primera, cuando deja de jugar”

Claudio “Turco” Husaín jugó en Vélez y River. Fue multicampeón del fútbol argentino. Conoció la gloria y, también, el ocaso. En 2010, su último año como profesional, colgó los botines en Chile, con la camiseta del Audax Italiano. Desde ese entonces, la depresión se apoderó de él.

“No me preparé para el final. Paralelamente no hice ninguna actividad que me lleve a suplantar, de a poco, lo que me faltaba realmente que era el fútbol. Estuve dos años con una depresión absoluta. A veces me pongo a pensar las cosas que hacía y digo: ‘Estaba loco’… me iba al bar que tenía con unos amigos y me tomaba cinco tragos fuertes, después de eso me volvía manejando y no me puse el auto de sombrero porque Dios quiso que llegue a mi casa todos los días”, recordó, en una entrevista con LA NACION, acerca del rotundo cambio de vida que lo llevó a explorar caminos completamente antagónicos al de un deportista de alto rendimiento.

Husaín con la camiseta de la selección argentina

Para comprender la magnitud del hecho, Husaín dijo: “Un futbolista muere dos veces; la primera, cuando deja de jugar”. El día después, según su testimonio, fue devastador. Se dejó estar, no se reconocía al mirarse al espejo y debió reinventarse para no decaer en la tristeza de una actividad que lo marcó de por vida.

“Tu familia te puede acompañar, pero no entienden lo que vos sentís. Es una actividad que hice desde los cinco años y a los 37 ya no servís para el medio o el negocio. Al psicólogo le dije: ‘Mirá no es por vos, es por mí’. No podía ir más, le contaba mi día a día, me daba su visión, pero a mí no me alcanzaba; es más: si hubiese podido explicarle lo que sentía no iba a tener una solución para el desgarro que yo tengo adentro por no jugar más”, manifestó sobre el cierre de una etapa y el comienzo de otra, del otro lado de la línea de cal como periodista y analista de partidos para DirecTV Sports.

Gol del Turco Husaín

Una de las condiciones para desarrollar este trabajo fue comenzar las transmisiones desde la cabina, sin estar en contacto con el campo de juego. “Cuando me dicen de hacer la previa de un partido desde adentro de la cancha les digo que no la hago. Y es loco: desde la tribuna sí puedo hacerlo, pero estando adentro de la cancha no puedo…me pongo a llorar, no lo puedo superar y eso que pasaron 16 años”, aclaró sobre la nostalgia que le genera una etapa que se cerró en 2010.

Husaín debutó en Vélez, tuvo un breve paso por el Parma de Italia y recaló en River a principios del 2000. Su trayectoria continuó en Napoli, Tigres de México, Newell’s, San Lorenzo, Defensor Sporting y Audax Italiano. También tuvo un paso por la selección argentina, bajo la conducción de Marcelo Bielsa. En total, ganó ocho títulos en su carrera.

Su estadía en MasterChef Celebrity

Parte del duelo de dejar de ser futbolista también incluyó su participación en MasterChef Celebrity, el programa que se emitió por Telefe y le permitió redescubrir una faceta, hasta ese momento, desconocida para el exfutbolista.

Husaín explica como un experto el plato que preparó para los jurados de MasterChef

“Nunca pensé que le iba a prestar atención a la estética de los platos; vengo de un palo donde normalmente se cocina de manera rústica y en grandes cantidades”, ejemplificó sobre lo que fue un antes y un después: Husaín llegó a las semifinales del certamen y cambió por completo su imagen, la cual estaba emparentada solamente al fútbol.

La experiencia incluyó conocer cómo se sazona una proteína como carne o pollo y de qué manera mezclar los condimentos para darle una vuelta de tuerca a una preparación. De esta manera, el Turco empatizó con sus compañeros de competencia y con los jurados Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

La presentación del Turco Husain en MasterChef

En un certamen que coronó a Ian Lucas, el Turco llegó a las instancias finales junto a Maxi López, otro exjugador de fútbol que adaptó su personalidad para trascender en la pantalla.