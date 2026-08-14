Claudio Úbeda, exDT de Boca: “Siempre puse a los jugadores que yo quería; si tenía que morir con la mía, lo hacía”

En el último tiempo, Claudio Úbeda decidió salir del silencio y hablar sobre lo que fue su paso por la dirección técnica de Boca. Desde el 2 de junio, cuando dejó el cargo, se especuló sobre qué podría decir sobre muchas temas, en especial sobre la supuesta influencia del Consejo de Fútbol en las decisiones tácticas del equipo. Sin embargo, ahora decidió dar su versión de los hechos.

En una entrevista concedida al programa F90 (ESPN), el exentrenador desmintió categóricamente los rumores que aseguraban que Juan Román Riquelme o la dirigencia intervenían en la conformación del once titular, al tiempo que repasó las tensiones y convicciones que atravesaron su gestión.

Úbeda: “Siempre puse a los jugadores que yo quería”

Ante la pregunta directa sobre hasta dónde llegaba su autonomía como director técnico y si existía algún tipo de imposición dirigencial a la hora de armar los equipos, Úbeda fue contundente en su respuesta. “Es mentira”, aseveró sin vacilar.

"SIEMPRE PUSE A LOS JUGADORES QUE YO QUERÍA EN BOCA. SI TENGO QUE MORIR CON LA MÍA, MUERO CON LA MÍA"



🗣️ Claudio Úbeda.



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El extécnico xeneize profundizó sobre los términos en los que asumió y se mantuvo al frente del plantel profesional: “Hablamos lógicamente de la continuidad cuando llegó ese fin de año, y en absoluto hablamos de tener ningún tipo de condicionamiento bajo ningún concepto. Yo siempre puse a los jugadores que yo quería. Siempre. Siempre. Y si tuve que morir con la mía, muero con la mía, pero siempre pasó así”.

Asimismo, el entrenador reflexionó sobre la particular caja de resonancia mediática que rodea al club de la Ribera y la brecha existente entre la realidad del trabajo cotidiano y los rumores de pasillo: “Creo que Boca se vive una cosa dentro del predio y fuera del predio. Bueno, ya muchos intérpretes del mundo Boca lo han dicho, pero es así. Puertas adentro es una cosa, puertas afuera siempre... un club con la exposición que tiene Boca genera muchas cosas que realmente después no pasan”, concluyó.

La polémica por la salida de Zeballos contra Racing y el gesto de Leandro Paredes

Uno de los momentos de mayor cuestionamiento durante la gestión de Úbeda se produjo en el clásico ante Racing Club, cuando tomó la decisión de reemplazar a Exequiel “Changuito” Zeballos. La modificación desató múltiples especulaciones sobre un trasfondo no deportivo, alimentadas incluso por la repercusión mediática del pasado del propio DT en la Academia.

"CONSIDERÉ QUE ZEBALLOS TENÍA QUE SALIR CONTRA RACING"



Úbeda y uno de los momentos que marcó su paso por Boca.



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Úbeda argumentó que el cambio respondió exclusivamente a una lectura física del partido: “Fuimos nosotros los que lo volvimos a poner (a Zeballos) en el primer equipo, y es un pibe extraordinario que se hace querer. Yo lo quiero mucho, la verdad que a mí me puso muy contento toda su evolución que tuvo durante cuando estuvimos nosotros en el club. Y en ese partido en particular, yo veía que estaba muy cansado. Que estaba realmente cansado y por eso consideré que tenía que salir. Obvio, ¿nos podemos equivocar? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí, nos equivocamos”.

El ex DT expresó su malestar ante las interpretaciones malintencionadas que surgieron tras dicha variante táctica: “Pero lo que yo digo siempre: es una locura tratar de instalar o pensar que uno hace ese cambio para que pase cualquier cosa. Yo soy el primer hincha del mundo que quería ganar ese partido para que Boca gane. Por más que yo haya tenido un pasado de 11 años de haber estado en Racing, es una locura pensar algo distinto. Entonces, eso es lo que más molesta y lo que termina afectando”.

En relación al gesto de desaprobación de Leandro Paredes en el banco de suplentes al observar la salida de Zeballos, el entrenador aclaró que mantuvo una conversación privada con el referente para saldar la situación: “Sí, sí, lo hablé. La verdad que yo con Leandro tuve y creo que tengo una relación muy, muy, muy buena. Es un jugador, primero un jugador extraordinario, creo que es buena gente”.

Ubeda saluda a Zeballos, luego de reemplazarlo ante Racing Fotobaires

Para finalizar, destacó el liderazgo y el compromiso de Paredes dentro del grupo desde su regreso a la institución: “Más allá de los enormes logros que él tiene como jugador, tiene humildad y sabe... Desde el primer día que llegó a Boca, él entendió... que volvió, él entendió el rol que tenía que cumplir dentro del plantel y fue el primero que empezó a trabajar en la unificación del plantel, en juntarse”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA