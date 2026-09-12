Comenzó la fiesta inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: dónde verla en vivo

La fiesta inaugural que da inicio a los Juegos Suramericanos 2026 comenzó este sábado pasadas las 18:30 sobre el gran escenario del Monumento a la Bandera. Desde allí ingresaron las distintas delegaciones de cada país que participarán del evento deportivo y contó con la presencia de artistas e invitados.

El evento se desarrollará hasta el sábado 26 de septiembre en Rosario, con Santa Fe y Rafaela como subsedes.

Abel Pintos y la Sole participaron de la fiesta. El músico entonó el Himno Nacional Argentino, en una versión chamamecera, mientras que la autora de Tren del cielo interpretó la canción oficial de los Juegos Suramericanos Late el sur.

“Los protagonistas de estos Juegos son ustedes, los atletas. Llegaron acá después de años de esfuerzo, sacrificio y preparación. Representan a sus países, pero también representan los valores que unen al deporte sudamericano. Para muchos estos Juegos son un paso fundamental en su carrera deportiva. Compitan con pasión, respeten a sus rivales, disfrutan esta experiencia, pero fundamentalmente construyan amistades. Las medallas son importantes, pero la amistad y los recuerdos son para toda la vida”, manifestó durante el discurso inaugural el presidente de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), Mario Moccia.

Inauguración de Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 en Rosario Marcelo Manera

“El deporte tiene la capacidad de unirnos más allá de nuestras diferencias. Santa Fe será, durante estos Juegos, la capital del deporte sudamericano. Los Juegos Suramericanos son una plataforma fundamental para el desarrollo del deporte de nuestro continente y también son una oportunidad para proyectar a nuestros atletas hacia grandes escenarios internacionales”, sumó Moccia.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, le dio la bienvenida a los atletas. “Tuvimos que esperar 40 años para tener un evento de estas características y de esta magnitud, pero somos invencibles”, afirmó.

Luego, regresó al escenario la Sole con “Oración del Remanso”. Le siguió Valentino Merlo con el cover de “Agua” de Los Piojos y Luck Ra con una interpretación de “Ala delta” de Divididos.

Se estrenan los Juegos Marcelo Manera

Esta es la segunda vez que la Cuna de la Bandera albergue este evento deportivo multidisciplinario, que se realiza de manera ininterrumpida, cada cuatro años, desde 1978 (la anterior fue en 1986). La Argentina es local y tiene una delegación numerosa: estará representada por 658 deportistas, de los cuales 346 son varones y 312 son mujeres.

En esta edición se disputaran un total de 43 deportes y 60 disciplinas. 34 de esas disciplinas otorgarán plazas directas a los Juegos Panamericanos Lima 2027: las cinco especialidades acuáticas, atletismo, balonmano, bowling, las cinco pruebas del ciclismo, canotaje velocidad, las tres disciplinas de la equitación, escalada, esquí náutico, hockey, karate, patinaje velocidad, pelota vasca, pentatlón, racquetbol, remo, rugby 7, sóftbol, squash, surf, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro, triatlón y vela.

El palista Rubén Rézola y la leona Sofía Cairó, abanderados de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los abanderados de la Argentina en la Ceremonia de Apertura de este sábado a las 18 serán la Leona Sofía Cairó, reciente campeona del mundo, y el palista Rubén Rézola.

Cómo ver online los Juegos Suramericanos 2026

La ceremonia de apertura y toda la participación de los deportistas argentinos se podrá ver en vivo por televisión a través de TyC Sports (al igual que la gran mayoría de los eventos, incluyendo los que tengan medallas en juego), como así también por streaming en el canal de Youtube de TyC Sports. Además, el sitio web de Panam Sports transmitirá todos los juegos en vivo de manera gratuita.

TyC Sports.

Canal de Youtube de TyC Sports.

Panam Sports.

El logo oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Países participantes

Argentina

Aruba

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Curazao

Ecuador

Guyana

Panamá

Paraguay

Perú

Surinam

Uruguay

Venezuela

Deportes y disciplinas de los Juegos Suramericanos 2026

Aguas abiertas

Atletismo

Bádminton

Balonmano

Bochas

Bowling

Boxeo

Canotaje (velocidad y slalom)

Ciclismo (pista, BMX, etc.)

Clavados

Deportes ecuestres

Escalada

Esgrima

Esports (VALORANT, EA Sports FC y Assetto Corsa)

Esqui náutico

Wakeboard

Fútbol

Gimnasia (artística, rítmica, trampolín)

Golf

Hockey sobre césped

Judo

Karate

Levantamiento de pesas

Lucha

Natación

Natación artística

Pádel

Patinaje

Pelota vasca

Pentatlón moderno

Polo acuático

Raquetbol

Remo

Rugby 7

Marcos Moneta, el As de espadas de los Pumas 7s en los Juegos Suramericanos 2026 Zach Franzen

Skateboarding

Sóftbol

Squash

Surf

Stand Up Paddle

Taekwondo

Tenis

Tenis de mesa

Tiro con arco

Tiro deportivo

Triatlón

Vela

Vóleibol

Vóleibol de playa

Ganadores del medallero de los Juegos Suramericanos, edición por edición

La Paz, Bolivia, 1978: Argentina.

Rosario, Argentina, 1982: Argentina.

Santiago, Chile, 1986: Argentina.

Lima, Perú, 1990: Argentina.

Valencia, Venezuela, 1994: Argentina.

Cuenca, Ecuador, 1998: Argentina.

Brasilia, Brasil, 2002: Brasil.

Buenos Aires, Argentina, 2006: Argentina.

Medellín, Colombia, 2010: Colombia.

Santiago, Chile, 2014: Brasil.

Cochabamba, Bolivia, 2018: Colombia.

Asunción, Paraguay, 2022: Brasil.

En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción 2022, Brasil lideró el medallero con 319 medallas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce).