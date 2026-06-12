Cómo llega Brasil al Mundial 2026: así está en la previa del partido de mañana contra Marruecos

El Mundial 2026 ya arrancó con todo y Brasil, uno de los mayores protagonistas de la historia de la competición, se prepara para su debut frente a Marruecos este sábado 13 de junio a las 19 (hora argentina). Con sus grandes figuras, la inclusión a último momento de Neymar y la llegada de Carlo Ancelotti a la dirección técnica, hay una gran expectativa sobre cómo será la performance de la Canarinha en el torneo.

Brasil debutará en New Jersey ante el sorprendente Marruecos en el Grupo C, que completan Haití y Escocia. La verdeamarela es la única selección en participar del 100% de los Mundiales de la FIFA y la mayor ganadora con 5 copas, por lo que se espera que en esta edición deje su huella una vez más.

La selección brasileña llega con todas sus figuras a la competición (Foto: @brasil)

En cuanto a lo futbolístico, la selección se encuentra en franco ascenso luego de una profunda crisis que llevó a contratar a Ancelotti, que se convirtió en el primer entrenador extranjero del equipo. Terminó las Eliminatorias Sudamericanas sin que le sobre nada: Argentina quedó primera con 38 puntos y Brasil se ubicó quinta con 28 puntos, detrás de Ecuador, Colombia y Uruguay.

Con la llegada del exitoso entrenador italiano, que tiene en su haber cinco Champions League, el conjunto brasileño empezó a mostrar mejoras que se tradujeron en resultados positivos en los últimos amistosos previos a la Copa del Mundo. El 6 de junio le ganó 2 a 1 a Egipto; también se impuso 6 a 2 sobre Panamá, y 3 a 1 sobre Croacia. Perdió un solo amistoso contra Francia 2 a 1 en marzo de este año.

Hay una gran expectativa por la actuación de Neymar en el Mundial (Foto: @brasil)

Una de las mayores incógnitas de este equipo es el regreso de Neymar. Si bien no había sido tenido en cuenta por Ancelotti, el crack del Santos fue incluido en la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial. Sin embargo, el regreso no fue perfecto: una lesión muscular en el gemelo derecho sufrida en mayo generó preocupación y lo dejó prácticamente descartado para el debut ante Marruecos, aunque Brasil mantiene expectativas de recuperarlo para los siguientes partidos del grupo.

Con figuras como Vinicius Jr., Raphinha y Endrick, la verdeamarela se prepara para enfrentar un nuevo Mundial, una competición que les esquiva desde 2002. Habrá que ver si los dirigidos por Ancelotti hacen valer su jerarquía individual y su historia en la competición o si volverán a decepcionar a sus hinchas, como lo vienen haciendo en los últimos Mundiales.