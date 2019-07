La Argentina con la Coronation Cup: Alfonso Pieres (h.), Juan Britos, Bartolomé Castagnola (h.) y Facundo Pieres Crédito: @pololine

Una aplastante superioridad de principio a fin. Ya en el primer chukker quedó expuesto con un lapidario 5-0. Las combinaciones argentinas fueron letales para Inglaterra. Y de esa manera, obtuvo por sexta vez la Copa Coronación de polo. Conservando un invicto de 66 años en el tradicional certamen que se desarrolla en el club Royal County of Berkshire, unos 40 kilómetros al oeste de Londres. La victoria fue por 14-6.

Conducido desde atrás por Facundo Pieres, quien tuvo en Bartolomé Castagnola (h.) a un excelente ladero, la Argentina sacó provecho de su mayor practicidad, velocidad y poder de definición. Inglaterra tardó en reaccionar (marcó su primer tanto en el segundo chukker, cuando ya era vapuleado por su rival) y llegó a ponerse 10-5 en el cuarto parcial, pero lejos de inquietar.

La Argentina había ganado la Coronation Cup en 1953, 1995, 2000, 2009 y 2014 (en esta última ocasión, con Facundo Pieres y Adolfo Cambiaso). Pero en rigor no triunfó solamente en esas oportunidades. En otras cuatro ocasiones, equipos integrados totalmente por polistas de nuestro país ganaron jugando por Sudamérica. Y otra vez, Sudamérica se presentó con dos argentinos y dos mexicanos: también venció.

La charla táctica del Ruso Heguy

El conjunto de la Asociación Argentina de Polo (AAP) fue dirigido por Eduardo Heguy, que ganó este trofeo en el año 2000 y eligió a Facundo Pieres como líder del equipo. Junto con Facundo y Barto Castagnola (reciente campeón del British Open representando al conjunto de Dubai), se desempeñaron Juan Britos, que actuó en la Triple Corona de Buenos Aires por La Aguada y La Ensenada, y Alfonso Pieres (h.).

"Representar a la Argentina siempre es una responsabilidad y una presión, por lo que es en el polo mundial. Tenemos la presión de tener que ganar, pero también disfrutamos, porque esta oportunidad no se da todos los días. Me pareció bueno armar este equipo, en el que somos todos jóvenes. Jugar con Juano, Bartolito y Alfon, que tienen 26, 18 y 27 años, me parece, además de una responsabilidad, un muy buen programa", comentó Facundo a LA NACION desde Inglaterra previamente el partido.

Las formaciones

La Argentina: Alfonso Pieres (h.), 4; Juan Britos (h.), 7; Bartolomé Castagnola (h.), 6, y Facundo Pieres, 10. Total: 27. Director técnico: Eduardo Heguy.Suplentes: Ignacio Toccalino (8), Juan Martín Zavaleta (7) y Simón Prado (4).

Inglaterra: James Beim, 7; Oliver Cudmore, 6; Jack Richardson, 7, y James Harper, 7. Total: 27.Director técnico: William Lucas.Suplentes: Mark Tomlinson (6) y Thomas Beresford (6).

Progresión: la Argentina, 5-0, 7-1, 9-3, 11-5, 12-6 y 14-6.

Los tantos para la Argentina: Alfonso Pieres (h.), 3; Britos, 4; Castagnola (h.), 3, y Facundo Pieres, 4 (un penal). Para Inglaterra: Beim, 2; Cudmore, 2; Richardson, 1, y Harper, 1.