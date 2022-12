Con un posteo, Lionel Scaloni presentó a su esposa por primera vez en las redes

escuchar

Con un perfil siempre bajo, declaraciones medidas y un trabajo silencioso y pertinaz, Lionel Scaloni, el director técnico de la selección argentina es sin dudas uno de los máximos artífices de la gesta que llevó a la escuadra albiceleste a alcanzar la cima del mundo el domingo, tras vencer a Francia en la final del Mundial Qatar 2022. Y a tono con su vida pública tranquila, el hacedor de La Scaloneta suele mostrar poco y nada de su entorno familiar. Pero ayer el entrenador hizo una excepción a su propia regla y subió por primera vez a sus redes una foto en la que aparece su esposa Elisa, a la que además le expresa su agradecimiento.

El entrenador argentino subió a su cuenta de Instagram el domingo una estampa que se tomó con su esposa Elisa Montero en el mismo estadio de Lusail donde el combinado nacional se alzó con la tercera Copa del Mundo de su historia. Allí, el hombre nacido en Pujato aparece sonriente sentado en una de las escaleras del escenario montado para la ceremonia de premiación. A su lado, su mujer también ostenta una sonrisa de satisfacción y hace la ve de la victoria mientras su marido la abraza por la cintura.

Lionel Scaloni junto a su esposa, Elisa Montero, en el estadio de Lusail, luego de ganar la copa del mundo de Qatar Ig / @lioscaloni

En el comentario del posteo, Scaloni, que apenas tiene cinco fotografías en su cuenta oficial, escribió palabras de gratitud para ella: “Simplemente gracias, Eli”.

La publicación del DT junto a su esposa y el agradecimiento por su sostén y compañía cosechó entre los usuarios de la red social más de 380.000 Me Gusta y una cantidad también impresionante de mensajes en el que son muchos los que elogian al entrenador albiceleste y otros le agradecen por la épica conquista de la tercera estrella que adornará la casaca de la selección nacional de ahora en adelante.

El posteo de Lionel Scaloni, donde por primera vez subió una foto de su esposa, Elisa Montero Ig / @lioscaloni

“Orgullosos de tu equipo, tu trabajo, tu humildad . Sos un genio, Lionel. Gracias por esta Scaloneta llena de magia, talento y amor”, escribió una usuaria; “Gana la del mundo y sube una foto con su mujer. El hombre (hombre con mayúsculas)”, expresó otra; “Felicidades, familia campeona”, apuntó una tercera.

Elisa Montero es una española oriunda de Mallorca, la isla del archipiélago balear donde, precisamente, conoció a Lionel Scaloni allá por 2009. El entrenador, que entonces era futbolista, estaba esa temporada en el club Mallorca, pero se volvía a Italia, para jugar en la Lazio. En una entrevista que recoge el diario deportivo español Sport, el argentino contó algo sobre los primeros tiempos con ella: “Me quedaban dos meses de préstamo antes de volver a Lazio. Yo tenía 21 y ella 29. Ella jugaba al vóley y la encontré. Le dije: ‘Me gustas, todo bien, pero me vuelvo a Italia. ¿Qué hacés? ¿Querés volver conmigo?’. Y al día siguiente me dijo que sí, que dejaba todo y venía”.

Lionel Scaloni guarda un bajo perfil y se muestra muy poco con su familia; aquí, aparece junto a su hijo Ian tras el partido contra Países Bajos Captura: TyC Sports

Lio y Eli son padres de dos niños: Ian, que nació en 2012 y Noah, que es del año 2016. El 19 de mayo de 2018, en una ceremonia rodeada del más absoluto hermetismo, la pareja contrajo matrimonio, según cuenta la señal Radio Televisión Española.

Al igual que su marido director técnico, Elisa Montero también lleva una vida pública casi nula. La mujer del DT tampoco tiene redes sociales y las fotos que hay de ella en los medios de comunicación pueden contarse con los dedos de una mano. La familia Scaloni disfruta de lo simple de la vida y de sus apacibles estancias en su mansión de Mallorca, donde comparten buenos momentos con unos pocos amigos.

LA NACION