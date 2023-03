Conmoción en el automovilismo por la muerte del piloto Gabriel “Rex” Adamoli, a los 57 años

escuchar

Durante la noche del martes, murió Gabriel Adamoli, el piloto que corrió con el seudónimo de “Rex” y que compitió durante seis años en el Turismo Carretera. El deportista falleció a los 57 años, después de meses de lucha contra una enfermedad. En las redes, la cuenta oficial de la competencia de automovilismo lo despidió con dolor.

Con una historia muy particular, Adamoli logró convertirse en un personaje querido dentro del mundo del automovilismo. Ligado a la disciplina por su padre, el recordado preparador Serafín “Fino” Adamoli, quien le inculcó su pasión, ya desde chico Rex mostró interés por el mundo del automovilismo.

Justamente, su apodo parte de una historia curiosa que empezó durante sus comienzos como piloto. A pesar del interés que heredó de su papá, su madre no estaba contenta con la idea de que corriera. Por eso, tomó una decisión que marcó el inicio de su carrera y que todos recuerdan con simpatía.

Para que su mamá no se enterara que él competía, Adamoli optó por no usar su nombre y elegir un seudónimo. A pesar de que desde hace tiempo es inusual y actualmente no se ven corredores con seudónimos, hace décadas muchos pilotos se inclinaban por esta opción. Con esto en mente, se elegían tanto nombres de la historia argentina y mundial como personajes de ficción.

Este último fue el caso de Gabriel, que eligió llamarse Rex para competir. El nombre hace referencia al popular personaje homónimo del animé japonés Meteoro, quien es el hermano mayor del protagonista. Después una discusión con su familia, supuestamente muere. Sin embargo, sin que Meteoro lo sepa él está vivo y compite en carreras como el “corredor X”.

Con ese seudónimo, durante un tiempo logró ocultarle a su madre que competía. Entre su recorrido se encuentra el Turismo Nacional, TC2000, TC Pista y Top Race. En 2002, se dio el gusto de debutar en el Turismo Carretera. En esa ocasión, lo hizo a bordo de un Ford en el marco de la 2° fecha del campeonato, que se llevó a cabo en el autódromo de Balcarce. En la categoría llegó a disputar 45 carreras desde el día mencionado año hasta el 2008.

En las últimas horas, se conoció la triste noticia de su fallecimiento. Adamoli se encontraba en recuperación después de una operación por cáncer de colon a la que se sometió en marzo del 2022. El piloto incluso había manifestado que tenía la intención de volver a las pistas en algún momento.

En Twitter, la cuenta oficial del TC2000 lo homenajeó y despidió con un sentido mensaje: “Todos los que formamos parte de TC2000, queremos expresar nuestro pesar por el fallecimiento de Gabriel Adamoli ‘Rex’, quien fuera piloto de nuestra categoría”. Además de esta despedida, distintos usuarios respondieron al tuit original y dejaron unas palabras para el fallecido piloto. “Te vamos a extrañar mucho”, “Pena enorme. Seguí haciendo tus locuras, Rex. Excelente persona” y “Gran amigo, ¡que vueles alto!”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la plataforma.

