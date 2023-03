Así fue la reacción de Eliana Guercio al enterarse de que Guillermina Valdes estaba con el arquero de Boca: “Un síncope”

escuchar

Eliana Guercio tuvo una contundente reacción al enterarse de las sospechas de un supuesto romance entre Guillermina Valdes y el arquero de Boca Juniors. La semana pasada se destapó otro escándalo luego de darse a conocer una serie de imágenes comprometedoras en donde la expareja de Marcelo Tinelli fue vinculada con Javier García. Esta situación generó confusión en la actriz, quien pensó que se trataba de Sergio “Chiquito” Romero.

La reacción de Eliana Guercio al enterarse que Guillermina Valdes tendría un romance con un arquero de Boca Juniors

El viernes en LAM (América), Ángel de Brito publicó las fotos en las que se ve a Valdes descender del auto de García. Ante el revuelo que generó esto, la actriz recibió una ola de críticas por el supuesto romance. Sin embargo, Guercio lo tomó distinto. En especial porque de primer momento pensó que se trataba de su esposo.

En diálogo con el programa de espectáculos, Guercio explicó cómo fue su reacción al conocer la noticia y qué esbozó después: “Me dijeron ‘el arquero de boca’”. Acto seguido, la actriz realizó diferentes muecas de sorpresa con su rostro y simuló un ataque de nervios. “Un síncope, pero después dije: ‘qué suerte’”.

“Se me paró un poco el corazón. Justo en este momento que estamos tan hermosamente bien. En el laburo, los chicos, todo hermoso”, se sinceró la actriz ante las cámaras de LAM y luego se dispuso a analizar el hecho polémico que envolvió a Valdes y a García. “Me volvió la respiración”, sentenció y agregó: “No me sorprende”.

"Me sorprendió porque no tenía ni idea. Nadie sabía nada", sentenció Eliana Guercio sobre el supuesto romance de Guillermina Valdes y Javier García (Fuente: América/Captura de video)

“La verdad que no lo sabía. Me sorprendió porque no tenía ni idea. Nadie sabía nada”, comentó Guercio y el cronista le preguntó si saldría en un grupo de a cuatro, ella con Romero y Valdes con García. “Me encantaría. Me fascina ella. Poca gente sigo. Ella me parece hermosa, me encanta su persona, estéticamente, físicamente, toda ella”.

“¿Chiquito te comentó algo?”, cuestionó el periodista y la actriz remarcó: “No, a él se lo conté yo. Obviamente le escribió a su compañero y él ya… No sé”. En tanto, afirmó: “Él debe saber algo más que yo. Por más que le pregunte, no me cuenta”. Luego de referirse al vínculo que mantiene Romero con García, Guercio lo definió como “de perfil bajo” e ironizó que “debe estar contento” con el nivel de exposición que alcanzó debido al supuesto romance con Valdes. “Que se lo banque un poquito. Con tremenda mujer… Les deseo muchos éxitos”, concluyó.

La contundente respuesta de Guillermina Valdes ante los rumores de romance con Javier García

Guillermina Valdes no atraviesa su mejor momento mediático. A pesar de la broma y los buenos augurios que mencionó Eliana Guercio sobre la presunta pareja, la modelo y actriz se encuentra en el ojo de la tormenta luego de darse a conocer las fotos en donde se la vio descender del auto del arquero de Boca, Javier García.

No obstante, desde su cuenta de Instagram y también de Twitter, la expareja de Marcelo Tinelli rompió el silencio y escribió una contundente contestación tras los rumores que se reprodujeron en su nombre. “¡Buen día! Ya vengo respondiendo desde el viernes, no tengo novio, gracias por leerme”, escribió este martes.

El contundente mensaje de Guillermina Valdes (Fuente: Twitter)

Luego del descargo público, recibió el apoyo de sus seguidores en la sección de comentarios del reciente tuit. “Es tu vida, a nadie le debería importar si estás soltera o no”; “Si tiene que ser, será. Muy linda pareja”; “No des explicaciones nunca”; “Si salís o no es tema solo tuyo. Ahora viven persiguiéndote para descubrir algo que no existe o sí existe” y “Y si lo tenés, no tendrías por qué andar explicando o contando que lo tenés”, fueron las reacciones a favor de Valdes.

