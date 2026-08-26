Conmoción en una competencia de jiu-jitsu: un luchador perdió la conciencia por un golpe ilegal y el video recorre el mundo

Un trágico episodio ocurrió el pasado sábado 22 de agosto durante la disputa del torneo Super Pro Jiu-Jitsu 2026 en la ciudad de Londrina, estado de Paraná. El luchador brasileño Willian Masuda, más conocido como Kabuto, sufrió una grave lesión en la columna cervical tras recibir una maniobra prohibida en medio de un combate, lo que le provocó un traumatismo medular extremadamente grave y la pérdida de movimiento y sensibilidad desde el tórax hacia abajo.

El accidente se produjo durante la lucha que Kabuto mantenía contra Juliano Di Pelli Machado. En el transcurso de la pelea, su oponente le aplicó un movimiento ilegal conocido como “bate-estaca” (proyección violenta contra el suelo), una técnica expresamente prohibida en la disciplina debido al alto riesgo de causar lesiones irreversibles. Durante la acción, Kabuto fue levantado por su rival, quedó de cabeza hacia abajo y sufrió todo el peso del cuerpo de su oponente proyectado encima suyo.

Kabuto pelea por recuperar la movilidad

Como consecuencia de la maniobra, el atleta de cinturón negro (faixa preta) sufrió una fractura alta en la columna cervical y debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en una operación que se extendió por casi 10 horas.

De acuerdo con el último parte médico firmado por Luiz Gustavo Muniz y difundido a través de las redes sociales, el deportista permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Si bien se encuentra clínicamente estable, consciente y respira sin asistencia de aparatos, su estado continúa siendo de suma gravedad. Hasta el momento solo logra realizar movimientos muy discretos con los brazos y no hay precisiones sobre cuándo podría recibir el alta médica.

Ante esta situación, su esposa, Fernanda Mayumi, organizó una colecta solidaria para recaudar fondos destinados a solventar los costos del tratamiento y la posterior rehabilitación del luchador.