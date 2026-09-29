Contratos ficticios, cuentas falsas y exceso de gasto: la Premier League confirmó la culpabilidad del Manchester City

La Premier League provocó un nuevo cimbronazo en el fútbol inglés y confirmó este martes la culpabilidad del Manchester City en todos los cargos relacionados a infracciones graves en las normas financieras de la liga por casi una década, además de la mayoría de las acusaciones vinculadas a la falta de cooperación en la investigación.

El club, actualmente líder y principal protagonista del fútbol en Inglaterra desde 2010, fue hallado culpable de “infringir sistemáticamente las normas” en las últimas nueve temporadas, según declaró el director ejecutivo de la Premier, Richard Masters. Por su parte, la institución de Manchester se declaró inocente y afirmó que recurrirá a todas las vías legales para evitar una sanción.

El City ganó ocho ligas desde que comenzó la investigación Dave Thompson - AP

De acuerdo al comunicado oficial que publicó la liga inglesa, una comisión independiente determinó que entre las temporadas 2009/10 y 2017/18, el City fue responsable de los siguientes hechos:

Organizar contratos ficticios (que tergiversaban el verdadero acuerdo entre las partes) con varios de sus socios comerciales, además de recurrir a acuerdos falsos con otros para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos.

Presentar cuentas falsas y ocultar el verdadero estado de sus finanzas a sus auditores y reguladores del fútbol.

Incumplir significativamente los límites de gasto tanto de la Premier League como de la UEFA.

Cometer múltiples incumplimientos de sus deberes de cooperación y de máxima buena fe hacia la Premier durante la investigación.

Para la Premier, el Manchester llevó a cabo acuerdos comerciales falsos con diversos patrocinadores como parte de un “esquema de financiación encubierto”, por el cual esas empresas “solo debían pagar una parte de las tarifas de patrocinio correspondientes”.

El jeque Mansour, dueño del City, junto a Pep Guardiola, exentrenador del club Cortesía The Sun

“El resto fue financiado por Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), propietaria del club. Como parte de este esquema, se formalizaron otros acuerdos ficticios, financiados por ADUG, para que el club pudiera registrar gastos operativos inferiores a los reales, así como un acuerdo circular ficticio con Fordham, una entidad que adquirió los derechos de imagen de los jugadores del club, financiado también por ADUG”, indicó la liga.

A su vez, señaló que el motivo de los planes era inflar artificialmente los ingresos y reducir los costos en más de 900 millones de libras esterlinas, con el objetivo de aparentar cumplir con las normas financieras.

“En consecuencia, el Manchester City no declaró con precisión sus ingresos y gastos a efectos del Reglamento de Rentabilidad y Sostenibilidad de la Premier League y del Reglamento de Licencias de Clubes y Juego Limpio Financiero de la UEFA. La Comisión determinó que, de haberse declarado con exactitud todos los acuerdos pertinentes en las cuentas del club, este habría incumplido los límites de gasto tanto de la Liga como de la UEFA por una cantidad muy considerable”, expresó.

Julián Álvarez, uno de los argentinos que pasó por el City durante el período investigado PAUL ELLIS - AFP

En ese contexto, Masters señaló que Manchester Cityr “infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década”.

“Este caso disciplinario y esta decisión son los más importantes en la historia de la Premier League. Aún quedan aspectos por resolver, incluyendo, y esto es crucial, la sanción que se debe imponer por estas infracciones”, agregó.

Asimismo, aclaró que la cuestión sobre las sanciones se abordarán por separado en un audiencia posterior ante la comisión independiente.

El City se declaró inocente

Mediante un comunicado, el club rechazó las acusaciones y se declaró inocente de todos los cargos. Además, señaló que cuenta con un “amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso”.

Enzo Fernández llegó al City en la actual temporada Dave Thompson - AP

A su vez, señaló que respetó el debido proceso de investigación durante ocho años, al partir de la base de que “la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la Premier League se comportarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas”.

“El Manchester City FC ahora recurrirá todas las vías legales a su alcance, dado que la opinión contiene errores materiales evidentes, tanto de derecho como de principio y de hecho, y resulta insegura”, anticipó la institución.