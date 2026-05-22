Manchester City confirmó que Pep Guardiola deja de ser su entrenador

MÁNCHESTER (AFP).- Manchester City confirmó este viernes la salida, al final de la temporada, de su emblemático entrenador Pep Guardiola, vencedor de veinte títulos desde 2016, incluida una Champions League y seis Premier Leagues.

El técnico español, de 55 años, hará su última aparición en el banco del club inglés el domingo contra el Aston Villa, antes de asumir un papel de “embajador” del City Football Group, precisó la entidad en su comunicado. En este puesto, brindará asesoramiento técnico a los clubes del grupo, y trabajará en proyectos y colaboraciones específicas.

En su etapa de 10 años al frente de Manchester City, Guardiola no solo transformó al equipo para que llegara a ser el mejor de Inglaterra, sino que también cambió el fútbol inglés por su manera de jugar.

“¡Vaya época que hemos vivido juntos!”, dijo Guardiola en un comunicado del club. “No me pregunten los motivos por los que me voy. No hay motivo, pero, en lo más profundo de mí, sé que es mi momento”, añadió.

We see things they'll never see 🏆🐐 pic.twitter.com/s2I6Jf7wUD — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

“Nada es eterno. Si lo fuera, yo seguiría aquí. Eternos serán el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City”, insistió.

El video que subió el Manchester City en honor a Guardiola, que deja el club después de 10 años

La noticia de la salida de Guardiola se filtró por primera vez el pasado lunes. El exentrenador del Barcelona y el Bayern Munich se mostró muy reservado sobre su futuro cuando el City dejó escapar el título de la Premier League a manos del Arsenal 24 horas después.

Pep Guardiola, DT de Manchester City, con la FA Cup conquistada ADRIAN DENNIS - AFP

El ex DT del Chelsea, Enzo Maresca, que anteriormente trabajó en el cuerpo técnico de Guardiola en el City, es señalado de forma casi unánime como el hombre destinado a tomar las riendas en el Etihad.

Títulos y récords

Guardiola convirtió al equipo de la camiseta celeste en un monstruo todopoderoso, ayudado en su revolución por futbolistas emblemáticos y un acaudalado propietario emiratí.

La vitrina de trofeos de City se llenó con veinte títulos, seis de ellos en el campeonato más exigente del mundo, sin olvidar la Champions League de 2023, la primera en la historia del club del noroeste de Inglaterra.

Manchester City fue campeón de la Champions League en 2023 PAUL ELLIS - AFP

En la Premier League, escribió la historia con varios récords, como los 100 puntos logrados para su primer título en 2018, y los cuatro campeonatos consecutivos de 2021 a 2024, algo inédito.

También protagonizó una batalla magnífica con Liverpool de Jürgen Klopp, al que superó por un solo punto en 2019 y de nuevo en 2022, gracias a una remontada frente al Aston Villa (3-2) en la última jornada.

Pero más allá de los títulos, está la huella futbolística que el técnico de 55 años dejó en el fútbol inglés y europeo.

La impronta guardiolista es un juego pulido, sembrado de técnica y audacia, de pases cortos y rápidos, en especial para sacar la pelota jugada desde atrás, incluso bajo presión.

Pep Guardiola dirigiendo a Manchester City en 2020 Reuters

También redefinió ciertos puestos o transformado a determinados jugadores, como John Stones, que el jueves también anunció su marcha, y su papel híbrido entre la defensa y el centro del campo.

Criado con el ADN Barça de su admirado Johan Cruyff, Pep tiene convicciones firmes, pero también se reinventa constantemente, con un cerebro privilegiado que nunca se detiene.

“Cambié mi forma de ver el fútbol”, dijo su actual capitán, Bernardo Silva, otro de los que abandonará el club al término de la temporada, tras ganar la FA Cup el pasado domingo. El portugués quedará para siempre asociado a los años de Guardiola en Mánchester, como antes lo estuvieron Sergio Agüero, Fernandinho, David Silva, Kevin De Bruyne, Rodri o Ilkay Gündogan, el capitán del triplete histórico de 2023.

Fuente de inspiración

Ese año, los Citizens lograron un “Treble” (Premier League, FA Cup y Liga de Campeones) que solo Manchester United de Alex Ferguson había sido capaz de conseguir, en 1999.

El español se inscribe en la estela del escocés en el palmarés y en el imaginario colectivo, aunque su predecesor permaneció mucho más tiempo (27 años) en el banquillo de los Red Devils, el vecino y rival.

Pep Guardiola GLYN KIRK - AFP

Más allá de sus éxitos, Guardiola inspiró a toda una generación de entrenadores, algunos de los cuales aprendieron directamente de él: Vincent Kompany, su antiguo capitán y actual entrenador del Bayern de Munich, o sus ex asistentes Mikel Arteta (campeón de la Premier con el Arsenal) y Enzo Maresca.