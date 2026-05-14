Coudet, luego de la clasificación de River a la semifinal del Apertura: “Vamos a seguir cometiendo errores”

Eduardo “Chacho” Coudet valoró la clasificación de River a las semifinales del Torneo Apertura después de ganarle 2 a 0 a Gimnasia y celebró el nivel de su equipo, aunque marcó que a todo entrenador le interesa seguir mejorando y señaló: “Vamos a seguir cometiendo errores”.

"Cacho" enfrentará a su exclub, Rosario Central Manuel Cortina

“El partido contra Gimnasia nos dejó buenas sensaciones. Veníamos de un desgaste importante: de jugar cada tres días y eso nos obliga a prepararnos bien para el sábado”, sostuvo Coudet tras la clasificación de su equipo, que ahora recibirá a Rosario Central.

Además continuó: “Siempre intentamos ser los protagonistas. En el partido anterior contra San Lorenzo el gol de Juanfer [en alusión a Juan Fernando Quintero] fue el tiro número 30 al arco rival. Es decir, nos sobra intención”.

La RESPUESTA de Eduardo Coudet en conferencia de prensa sobre las molestias musculares de GONZALO MONTIEL y MARCOS ACUÑA 🚨



🗣️ "No quiero ser determinante, pero el comentario del doctor es que no tendrían nada importante", declaró el DT de River.



👉 Cachete se resintió durante… pic.twitter.com/g7iYyarpOA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 14, 2026

Durante la conferencia, el DT también se refirió a las lesiones de dos jugadores clave: Marcos Acuña y Matías Montiel. Según explicó, el lateral izquierdo sufrió una contractura en el primer tiempo, mientras que el defensor derecho terminó sobrecargado.

Luego, remarcó: “De todas maneras, el médico me dijo que ninguno de los dos tiene algo de gravedad, así que seguramente podrán estar presentes el sábado”.

Coudet resaltó la importancia de Juanfer en el equipo Manuel Cortina

Por su parte, Coudet evitó responder sobre los arbitrajes en la antesala del cruce con Rosario Central, que este miércoles le ganó a Racing con polémicas. “Lo único que tenemos en la cabeza es seguir mejorando. Nada más”, evadió.

A su vez, al hacer referencia al equipo dirigido por Jorge Almirón, dijo: “Es un rival muy difícil. Por eso estos días lo vamos a estudiar bien y vamos a ver qué nos conviene para poder neutralizarlo”.

Antes del cierre de la conferencia de prensa, Coudet reflexionó: “Los entrenadores siempre creemos que se puede mejorar, pero hay que saber que vamos a seguir cometiendo errores. Es decir, convivimos con el error y lo que podamos corregir, lo tendremos que hacer".

Sobre el poco tiempo de preparación hasta el próximo partido, subrayó: “Así se hace difícil sumar trabajo, pero no nos queda otra”. “Pero a pesar del cansancio, contrarrestamos la fatiga y sostuvimos el rendimiento. Ahora nos toca encontrar nuestra mejor versión”, cerró Coudet.

El cruce con Nacho Fernández

Coudet e Ignacio “Nacho” Fernández protagonizaron un tenso cruce en el marco del partido de este miércoles por la noche por los cuartos de final de la Liga Profesional Argentina.

La situación comenzó cuando el director técnico de River dejó pasar una pelota que había salido de la cancha y el jugador, que supo ser emblema del equipo de Marcelo Gallardo y hoy está en Gimnasia de La Plata, lo increpó.

Sin embargo, el altercado terminó en risas minutos después y ambos intercambiaron aclaraciones tras la jugada. “Dame un beso”, pidió Coudet en una parte del cruce. La secuencia ocurrió a los 30 minutos del primer tiempo, con River arriba 1-0 frente a Gimnasia.