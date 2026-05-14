River vs. Gimnasia, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Torneo Apertura 2026
El ganador de este cruce se medirá en la próxima instancia a Rosario Central, que eliminó a Racing
Final del primer tiempo
River derrota a Gimnasia por 1 a 0. El gol del Millonario lo hizo Driussi, que controló con la derecha y la colocó contra un palo con la pierna zurda. Previamente, una gran acción individual del Colidio con sombrerito incluido. Eduardo Coudet lamenta las lesiones de Montiel, antes del partido, y de Acuña, que se fue reemplazado por Viña.
La salvó
Una jugada en la que River fue peligroso con un centro de Colidio. Insfrán la tapó, pero la pelota fue al medio y quedó picando. Casi la conecta Driussi, pero el arquero del Lobo pudo controlar.
Un cambio obligado en River
Marcos Acuña no estaba bien desde los primeros minutos del partido y finalmente se retiró lesionado. Matías Viña ingresó en su lugar. Se suma a la lesión de Gonzalo Montiel en la entrada en calor.
Gol de River
Un golazo. Colidio y una gran acción individual por la izquierda con sombrerito, centro atrás para Driussi, que la controló, la dejó picar y la puso contra un palo para poner el 1 a 0.
Ahora sí
Mima infracción. Bustos lo derribó con una barrida a Nacho Fernández. Esta vez, Rey Hilfer amonestó al lateral de River. El primero del partido.
Lo tuvo River, pero...
Gran centro de Galván al medio del área. Martínez Quarta le pegó, Insfrán se tapó la pelota y dejó un rebote. Finalmente, todo estaba anulado por un offside.
Entrada de Bustos a Fernández
El lateral de River le pegó a Nacho Fernández, pero Rey Hilfer no le sacó amarilla por una infracción en la que quizá lo ameritaba.
Tapó Beltrán
Miramón robó en el medio y tocó con Torres. El atacante corrió con pelota al pie y le pegó potente de derecha. El arquero de River se estiró y la mandó al córner.
¡APARECIÓ BELTRÁN!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 14, 2026
El arquero de River evitó el primero de Gimnasia 🧤
#LPFxTNTSports
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/DqM7uAk1nL
Buen disparo
River tocó y tocó en el sector ofensivo. Fausto Vera recibió lejos del arco y remató potente. Insfrán, en dos tiempos, se quedó con la pelota.
El partido no se arma
Tanto River como Gimnasia no pueden mantener la posesión de la pelota. En los primeros minutos no hubo acercamientos a las áreas y se disputa en el medio campo.
¡Se juega!
Movió Gimnasia, que visita a River en uno de los duelos de los cuartos de final del Torneo Apertura. Leandro Rey Hilfer es el árbitro principal y Lucas Novelli está en el VAR.
Cantos contra el presidente de la AFA
El público de River se hizo sentir en el Monumental al grito de “Chiqui Tapia botón, sos un hijo de p... la p... m... que te p...”
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento, River y Gimnasia ya están en el campo de juego del Monumental. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Martínez Quarta, por el lado de los locales, y Fernández, en el visitante.
Un cambio de último momento
Gonzalo Molestia sintió una moletia muscular en el calentamiento y no será parte de la alineación inicial. En su reemplazó jugará Fabricio Bustos.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Monumental tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
La entrada en calor
Los futbolistas de River y de San Lorenzo salieron al campo de juego del estadio Monumental para llevar a cabo los movimientos previos al encuentro de los octavos de final.
El historial y la última vez
River y Gimnasia disputaron un total de 182 partidos. El Millonario lleva 96 victorias, mientras que el Lobo ganó en 42 ocasiones y y empataron los restantes 44 encuentros. La última vez que se vieron las caras fue el 28 de enero de este año , por la fecha dos del Torneo Apertura, con triunfo de River por 2 a 0 en el mismo escenario que jugarán este miércoles.
Comenzará 15 minutos más tarde
La Liga Profesional anunció que el duelo entre River y Gimnasia comenzará a las 21.45. Esto se debe a que se demoró la finalización del encuentro entre Rosario central y Racing. El público abucheó esta decisión.
Por cuestiones televisivas, el partido entre @RiverPlate y @gimnasiaoficial, por los #CuartosDeFinal del #TorneoMercadoLibre 2026 🏆 comenzará a las 21.45.— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 14, 2026
Equipos confirmados
Para recibir a Gimnasia, estos son los elegidos por el entrenador Eduardo Coudet: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
📋 Así forma el Millonario esta noche frente a Gimnasia ⚽️💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/G6niquMIb2— River Plate (@RiverPlate) May 13, 2026
Ariel Pereyra entrenador del Lobo, eligió a los siguientes futbolistas para visitar al Millonario: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli y Pedro Silva; Ignacio Miramón, Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.
Cómo ver online River vs. Gimnasia
El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de River vs. Gimnasia
Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El Millonario, que finalizó segundo en la zona B y viene de eliminar a San Lorenzo por penales, recibe al Lobo, sexto del grupo B, y que dejó en el camino a Vélez. El encuentro, que se jugará en el estadio Antonio Vespucio Liberti, comenzará a las 21.30, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer. El que se quede con este cruce jugará la semifinal ante el ganador del partido entre Rosario Central y Racing.
Seguí leyendo
Fuego y muerte. “Está loco, va a hacer un desastre”: la tragedia en el Gálvez que malogró a uno de los mimados de Enzo Ferrari
La polémica del momento. De "la peor decisión" a "un cambio positivo": ¿qué pasa si el rugby femenino usa una pelota más chica?
Dybala: 10 lesiones y futuro incierto. Quedó afuera del Mundial y ahora debe decidir entre Boca, Roma y otros pretendientes
- 1
El Mundial no se mancha, pero la FIFA se mudó a Wall Street
- 2
Video: el gol en contra del arquero apagó el festejo de Cristiano Ronaldo a 15 segundos del final
- 3
De Dybala a Castellanos: los futbolistas que soñaban con una oportunidad en el Mundial y no entraron en la lista de 55
- 4
Los salarios de Lionel Messi y Rodrigo de Paul en la MLS y el ranking de los mejores pagos