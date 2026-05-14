River vs. Gimnasia, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Torneo Apertura 2026

Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El Millonario, que finalizó segundo en la zona B y viene de eliminar a San Lorenzo por penales, recibe al Lobo, sexto del grupo B, y que dejó en el camino a Vélez. El encuentro, que se jugará en el estadio Antonio Vespucio Liberti, comenzará a las 21.30, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer. El que se quede con este cruce jugará la semifinal ante el ganador del partido entre Rosario Central y Racing.