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River vs. Gimnasia, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Torneo Apertura 2026

El ganador de este cruce se medirá en la próxima instancia a Rosario Central, que eliminó a Racing

River recibe a Gimnasia por los cuartos de final
River recibe a Gimnasia por los cuartos de finalManuel Cortina

Final del primer tiempo

River derrota a Gimnasia por 1 a 0. El gol del Millonario lo hizo Driussi, que controló con la derecha y la colocó contra un palo con la pierna zurda. Previamente, una gran acción individual del Colidio con sombrerito incluido. Eduardo Coudet lamenta las lesiones de Montiel, antes del partido, y de Acuña, que se fue reemplazado por Viña.

River le gana a Gimnasia con gol de Driussi
River le gana a Gimnasia con gol de DriussiManuel Cortina

La salvó

Una jugada en la que River fue peligroso con un centro de Colidio. Insfrán la tapó, pero la pelota fue al medio y quedó picando. Casi la conecta Driussi, pero el arquero del Lobo pudo controlar.

Un cambio obligado en River

Marcos Acuña no estaba bien desde los primeros minutos del partido y finalmente se retiró lesionado. Matías Viña ingresó en su lugar. Se suma a la lesión de Gonzalo Montiel en la entrada en calor.

Gonzalo Montiel sintió una molestia en la entrada en calor y no jugó; ahora es Acuña el que se retiró por lesión
Gonzalo Montiel sintió una molestia en la entrada en calor y no jugó; ahora es Acuña el que se retiró por lesiónManuel Cortina

Gol de River

Un golazo. Colidio y una gran acción individual por la izquierda con sombrerito, centro atrás para Driussi, que la controló, la dejó picar y la puso contra un palo para poner el 1 a 0.

Ahora sí

Mima infracción. Bustos lo derribó con una barrida a Nacho Fernández. Esta vez, Rey Hilfer amonestó al lateral de River. El primero del partido.

Lo tuvo River, pero...

Gran centro de Galván al medio del área. Martínez Quarta le pegó, Insfrán se tapó la pelota y dejó un rebote. Finalmente, todo estaba anulado por un offside.

Entrada de Bustos a Fernández

El lateral de River le pegó a Nacho Fernández, pero Rey Hilfer no le sacó amarilla por una infracción en la que quizá lo ameritaba.

Tapó Beltrán

Miramón robó en el medio y tocó con Torres. El atacante corrió con pelota al pie y le pegó potente de derecha. El arquero de River se estiró y la mandó al córner.

Buen disparo

River tocó y tocó en el sector ofensivo. Fausto Vera recibió lejos del arco y remató potente. Insfrán, en dos tiempos, se quedó con la pelota.

El partido no se arma

Tanto River como Gimnasia no pueden mantener la posesión de la pelota. En los primeros minutos no hubo acercamientos a las áreas y se disputa en el medio campo.

¡Se juega!

Movió Gimnasia, que visita a River en uno de los duelos de los cuartos de final del Torneo Apertura. Leandro Rey Hilfer es el árbitro principal y Lucas Novelli está en el VAR.

Cantos contra el presidente de la AFA

El público de River se hizo sentir en el Monumental al grito de “Chiqui Tapia botón, sos un hijo de p... la p... m... que te p...”

Los equipos a la cancha

Con un gran recibimiento, River y Gimnasia ya están en el campo de juego del Monumental. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Martínez Quarta, por el lado de los locales, y Fernández, en el visitante.

Un cambio de último momento

Gonzalo Molestia sintió una moletia muscular en el calentamiento y no será parte de la alineación inicial. En su reemplazó jugará Fabricio Bustos.

El lateral no estará en la alineación inicial
El lateral no estará en la alineación inicialGonzalo Colini - La Nación

Todo listo

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Monumental tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.

Los futbolistas regresaron al vestuario y en breve comienza el partido por el último boleto a semifinales
Los futbolistas regresaron al vestuario y en breve comienza el partido por el último boleto a semifinalesManuel Cortina

La entrada en calor

Los futbolistas de River y de San Lorenzo salieron al campo de juego del estadio Monumental para llevar a cabo los movimientos previos al encuentro de los octavos de final.

Los jugadores de River durante la entrada en calor
Los jugadores de River durante la entrada en calorManuel Cortina

El historial y la última vez

River y Gimnasia disputaron un total de 182 partidos. El Millonario lleva 96 victorias, mientras que el Lobo ganó en 42 ocasiones y y empataron los restantes 44 encuentros. La última vez que se vieron las caras fue el 28 de enero de este año , por la fecha dos del Torneo Apertura, con triunfo de River por 2 a 0 en el mismo escenario que jugarán este miércoles.

Comenzará 15 minutos más tarde

La Liga Profesional anunció que el duelo entre River y Gimnasia comenzará a las 21.45. Esto se debe a que se demoró la finalización del encuentro entre Rosario central y Racing. El público abucheó esta decisión.

Equipos confirmados

Para recibir a Gimnasia, estos son los elegidos por el entrenador Eduardo Coudet: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Ariel Pereyra entrenador del Lobo, eligió a los siguientes futbolistas para visitar al Millonario: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli y Pedro Silva; Ignacio Miramón, Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

Cómo ver online River vs. Gimnasia

El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante de River vs. Gimnasia

Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El Millonario, que finalizó segundo en la zona B y viene de eliminar a San Lorenzo por penales, recibe al Lobo, sexto del grupo B, y que dejó en el camino a Vélez. El encuentro, que se jugará en el estadio Antonio Vespucio Liberti, comenzará a las 21.30, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer. El que se quede con este cruce jugará la semifinal ante el ganador del partido entre Rosario Central y Racing.

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