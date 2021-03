Cristiano Ronaldo: el “camino” de los 25 millones que encontró el portugués para dejar Juventus y regresar a Real Madrid

Las versiones de su salida del fútbol italiano crecen día a día. En España ya preparan todo el cotillón para recibirlo. Y en las últimas horas algunos medios de Europa aseguran que el futbolista tendría un “camino” para lograr eludir las complicaciones que implicarían dejar a su club. El hombre es cuestión es Cristiano Ronaldo, que está debajo de las luces de los medios españoles y que aseguran que quiere dejar Juventus para regresar a Real Madrid.

Fabio Paratici, director de fútbol de Juventus, hace unos días fue muy claro y explicó que cuentan con el portugués de cara al futuro: “Cristiano es el mejor jugador del mundo y queremos seguir con él”. Sin embargo, el futbolista estaría dispuesto a ampararse en una cláusula que está en su contrato: si un club ofrece 25 millones de euros puede ser vendido.

En las últimas, tanto el diario Marca como AS, aseguran que no es descabellado todo este movimiento y que el futbolista estaría en conversaciones con dirigentes de Real Madrid para que desembolsen ese dinero. Incluso, cuentan que Juventus no podría negarse a esa oferta formal, porque es lo acordado, y que si bien el club italiano no quiere perder a su figura, no ven con malos ojos deshacerse del salario más alto de su plantel y de toda la competencia: Ronaldo cobra unos 30 millones de euros por temporada.

Alessio Cragno le comete penal a Cristiano Ronaldo; fue la acción del segundo tanto del portugués, en el triunfo de Juventus sobre Cagliari ALBERTO PIZZOLI - AFP

Si bien Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, parece haber manifestado que pretenden quedarse con la ficha de Kylian Mbappé, el francés de PSG, el mandamás del conjunto blanco sabe que desde París las noticias no son muy alentadoras y que pretenden retener al futbolista hasta junio de 2022. Por eso no es descabellado que contraten a Ronaldo y después se queden con Mbappé.

En Juventus hacen cuentas, porque entienden que la salida de Cristiano es casi inevitable. Según el diario AS el portugués pesa en el balance de la entidad italiana porque cuesta unos 87 millones por temporada, entre lo que cuesta su sueldo y la amortización de los 100 millones que le pagó a Real Madrid.

Si bien desde Juventus aseguran que no se recibieron ofertas concretas por el portugués, algunos medios italianos hicieron circular que Cristiano ya se reunió con los dirigentes y ellos le habrían dado la palabra que no se opondrán si consigue los famosos 25 millones de euros.

