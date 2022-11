Cuando ser VIP no alcanza para ser exclusivo: bienvenidos al mundo VVIP en el Mundial de Qatar

escuchar

AL-KHOR, Qatar.- Con su arrogante aura de exclusividad, la alfombra roja y cortinados de terciopelo que enmarcan el ingreso al estadio Al Bayt parecen pensadas para inspirar el máximo de asombro y de envidia. El viernes, mientras los hinchas comunes eran arreados por las gateras del partido Inglaterra-Estados Unidos, los invitados VIP eran recibidos por una exótica figura vestida como una suerte de antílope, cubierta de pies a cabeza en un estampado a cuadros de deslumbrante dorado. Y cuando le preguntaban su identidad, la extraña figura, que supuestamente no habla, murmura por lo bajo: “Soy un oryx”.

Pero esta es la Copa del Mundo Qatar 2022, donde hay algo todavía mejor que la entrada VIP: también está el ingreso VVIP.

Y no está disponible, y ni siquiera es visible, para ninguno de nosotros. Flanqueda por vallas y desconectada de la red de tránsito normal, la entada VVIP de Al Bayt es un inmenso portal por el que los hinchas realmente importantes -como el emir de Qatar, que llega en helicóptero y se mete de inmediato en un Mercedes Benz- son conducidos directamente hasta su puesto superespecial en el estadio. Así se aseguran de no interactuar jamás con los hinchas comunes, y ni siquiera tener que compartir el mismo espacio.

El estadio Al Thumama, en Doha. (Erin Schaff/The New York Times) ERIN SCHAFF - NYTNS

Aunque toda sede deportiva tiene su sistema de lujo escalonado: el palco de los dueños del club anfitrión, los salones para empresarios, ascensores de acceso especial, plateas ridículamente caras, y plateas aún más ridículamente caras. Pero el Mundial de este año, donde convergen dos entidades forradas en dinero y atribuciones -Qatar, donde todo el poder y los privilegios emanan del emir, y la FIFA, el organismo del gobierno del fútbol mundial, con sus ingentes fondos y su red de patrocinadores-, es un crudo recordatorio de que siempre es posible alcanzar un nivel más rancio de exclusividad.

¿La gran diferencia? El alcohol

En esta Copa del Mundo, la mayor diferencia entre una platea de lujo y una platea de no-lujo es el alcohol. Para consternación de los hinchas, y también de Budweiser, cerveza oficial del torneo desde 1986, el reino de Qatar dio marcha atrás con su decisión anterior y decretó, poco antes de la apertura del Mundial, que la venta de cerveza con alcohol -y de hecho, de todas las bebidas alcohólicas- estaría prohibida en todos los estadios y sus inmediaciones.

Pero eso no afectó la canilla libre y gratuita de cerveza, champagne, whisky, gin, vino y después bebidas espirituosas que fluye ininterrumpidamente para los hinchas en los sectores VIP y VVIP. Al parecer, las reglas no son iguales para todo el mundo…

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en el estadio Al Bayt, en Doha MANAN VATSYAYANA / AFP

En el salón de descanso de las plateas de 3000 dólares del estadio Al Bayt durante el partido de Estados Unidos con Inglaterra, por ejemplo, el menú del bar incluía champagne Taittinger, whisky Chivas Regal de 12 años, brandy Martell VSOP, y tequila José Cuervo 1800.

La composición demográfica de los VIP ha sido tema de debate de un lado y otro del cordón de terciopelo rojo. Y hay diferentes teorías. “Los VIP son los sponsor”, dice una mujer que, hay que decirlo, trabaja para uno de los sponsor y habla desde un salón de descanso, y no desde una suite VVIP. (La mujer no está autorizada a hablar con la prensa y por eso prefiere no dar su nombre.)

“No”, dice una periodista saudita que está en una platea y tampoco quiere dar su nombre. “Los VIP suelen ser los empresarios y gente de las finanzas”, señala. “Y los VVIP son el emir y su entorno inmediato -su familia, su padre- y algunos funcionarios extranjeros.” Entre ellos presumiblemente se encuentra el príncipe heredero saudita, Mohammed bon Salman, que se sentó junto al emir durante el partido de apertura, así como Jared Kushner e Ivanka Trump, que fueron vistos en un palco de lujo durante un partido de Estados Unidos.

Todos coinciden en que los máximos dirigentes de la FIFA, como su presidente, Gianni Infantino, son VVIP, pero que su personal de segunda línea es meramente VIP.

VIP, VVIP y todavía más

Por otro lado, un qatarí involucrado en la organización logística del torneo que no quiso hablar oficialmente porque lo tiene permitido, dijo que a veces hay un exceso de VIP en los eventos de Qatar. En esos casos, muchas personas terminan ascendiendo a VVIP, y entones los organizadores se ven obligados a crear un nivel completamente nuevo: VVVIP, el equivalente humano de un hotel de siete estrellas.

Con toda esa inflación VIP, no es extraño que a los hinchas los preocupe su estatus en el escalafón de la exclusividad.

Hace unos días, en el lujoso hotel Fairmont Doha, que durante el torneo se ha convertido en una imán para las exestrellas del fútbol, los magnates y los personajes más encumbrados de la FIFA, había funcionarios dando vueltas en el lobby, a la espera del primer partido del día. Y allí estaba el guardia de seguridad para repeler a los visitantes no deseados.

Una miembro del Consejo de la FIFA caminaba por los pisos de mármol del vestíbulo con el celular pegado a su mejilla derecha: le decía a la persona del otro lado cuántos boletos (gratuitos) necesitaba para cada partido. Más allá, otro funcionario de la FIFA repartía entradas ya adquiridas entre los huéspedes del hotel.

Cuando se acercaba el momento de partir hacia el estadio, aparecieron dos mujeres de traje azul marino con carteles que indicaban a los invitados que las siguieran: uno de los carteles era para “FIFA VIPs”, el otro, para “FIFA VVIPs”.

Minutos después, una pareja muy bien vestida recibió sus entradas. La mujer espió e interior del sobre: malas noticias. “Solo VIP”, murmuró.

En la salida de autos del hotel, los VVIP fueron conducidos a una caravana de camionetas negras que los esperaba para llevarlos al partido. Los VIP tuvieron que conformarse con tomar el colectivo…

Sarah Lyall y Christina Goldbaum

Traducción de Jaime Arrambide

The New York Times

The New York Times