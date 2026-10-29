Cumplió el sueño de entrar a la cancha con Lionel Messi y conocer a David Beckham: quién es Huddy, el niño que enamoró a todos

Conocer a Lionel Andrés Messi es un sueño que comparten muchas personas de distintas partes del mundo. Los fans siempre están al tanto de sus movimientos con el deseo de conseguir esa tan anhelada foto. Esto volvió a quedar en evidencia la semana pasada cuando una multitud se reunió afuera del Hotel de la Reconquista de Oviedo para saludarlo. Y lo cierto es que hay algunos afortunados que tienen la suerte de decir que protagonizaron su propio momento viral con el campeón del mundo. Esta semana un niño de 5 años ingresó a la cancha con el Diez y vivió una tierna escena que fascinó a todos.

El miércoles 28 de octubre, Inter Miami enfrentó a Cincinnati en el Nu Stadium por la fecha número 31 de la Major League Soccer (MLS). Como de costumbre, los jugadores ingresaron al campo de juego con niños y el que tuvo la oportunidad de hacerlo de la mano del capitán no pudo ocultar su emoción. Leo se dio cuenta y tuvo una gran actitud con el pequeño: se agachó para hablar con él, le dio un afectuoso abrazo y posó para la cámara.

Lionel Messi protagonizó un tierno momento con un niño en la previa del partido de Inter Miami y Cincinnati (Foto: Captura de video / X @sudanalytics_)

El pequeño se mostró fascinado con la experiencia y su inocencia y espontaneidad le sacaron una genuina sonrisa al Diez antes de comenzar el partido. Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales y los usuarios quedaron encantados con la divertida escena.

El afortunado es Hudson “Huddy” Droubay, un niño de cinco años que nació con síndrome de Down y es una verdadera celebridad en las redes sociales. Su madre, la creadora de contenido Melanie Droubay, administra su cuenta de Instagram, en la que acumula un millón de seguidores. El pequeño es fanático no solo de Messi, sino también de David Beckham —o Mr. David, como decidió llamarlo—, quien fue justamente la persona que lo recibió cuando llegó al estadio y ofició de guía durante su estadía.

Huddy ingresó a la cancha con Messi y David Beckham celebró el momento (Foto: Instagram @davidbeckham)

El primer encuentro cara a cara entre David y Huddy tuvo lugar en el vestuario. Si bien comenzó con una cuota de timidez, esto rápidamente fue reemplazado por una extrema alegría de parte de ambos. Se fundieron en un afectuoso abrazo y el pequeño que llevó de regalo su propia camiseta de Inter Miami con el Mr. David, el número 23 y su firma.

Huddy conoció a su ídolo Mr. David (Foto: Instagram @davidbeckham)

“Esta noche fue una para recordar para todos nosotros en Miami. Tuvimos un invitado muy especial que nos visitó con la sonrisa más grande y el corazón más cálido”, escribió el exfutbolista inglés en el posteo que hizo en Instagram. “Gracias a la mamá de Huddy, papá y hermanos por compartir estos momentos especiales con nosotros. El Sr. David estuvo muy feliz”, sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por las fotos que se sacaron en el vestuario y en el campo de juego y hasta se pudo ver cómo lo alentó cuando ingresó a la cancha de la mano de Messi.

Huddy cumplió su sueño de conocer a David Beckham (Video: Instagram @ourhuddybuddy)

“No tengo palabras. Solo lágrimas en mis ojos. Ver a Huddy conocer al Sr. David en persona fue todo lo que podría haber soñado y más”, escribió la madre de Huddy. “Al principio estuvo un poco tímido, pero rápidamente calentó con un choque de manos y un abrazo y, después de eso, fueron los mejores amigos”, sentenció conmovida y extendió su agradecimiento a Beckham y su equipo.

Inter Miami empató 2 a 2 con Cincinnati en la fecha número 31 de la MLS MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En cuanto al partido, a los 17 minutos del segundo tiempo, Luis Suárez abrió el marcador, pero el equipo visitante tuvo una gran remontada con goles de Mboma Dem y Riquelme Fillipi a los 35 y 42 minutos. Sin embargo, a pesar de estar en desventaja, “Las Garzas” lograron sacar un empate en el minuto final del tiempo reglamentario con un gol de Riquelme Fillipi.

Lionel Messi hizo reír a todos al inaugurar la Messi Cup: “La hice re larga, ¿no?”

Si bien el nombre de Lionel Messi resonó con fuerza durante la última semana, tanto por el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 que recibió en España como por su ausencia en la entrega del Balón de Oro 2026, también dio que hablar por sus acciones en el campo de juego, pero no con la pelota, sino con el micrófono.

El discurso de Lionel Messi que causó gracia en los presentes

El domingo 25 de octubre inauguró la segunda edición del torneo Messi Cup, que reúne a los 16 mejores equipos de la categoría Sub 16, y dio un discurso para los participantes: “Que disfruten del torneo, más allá del resultado. Competir, vivir la experiencia, hacer amigos de diferentes países y culturas. Espero que sea un campeonato inolvidable, que se quede el recuerdo para toda la vida, que sean grandes y se acuerden de este torneo más allá de lo que pase con cada uno en el futuro, que se lleven un recuerdo inolvidable”.

Fue ahí cuando advirtió la presencia del traductor y, entre risas, lanzó: “Me olvidé de que tenías que traducir, la hice re larga, ¿no?”. Esta acotación de Messi no hizo más que despertar una sonrisa entre los participantes que compiten en el torneo que se desarrollará en Miami a lo largo de 48 partidos y concluirá el 1 de noviembre.