Este jueves, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó al exfutbolista Dani Alves a cumplir 4 años y 6 meses de prisión por la agresión sexual a una mujer de 23 años en el boliche llamado Sutton, el 30 de diciembre de 2022.

Sentado en el banquillo de los acusados y con todos los medios siguiendo minuto a minuto el proceso, el deportista con pasado en el Paris Saint Germain, Sao Paulo y la selección de Brasil, entre otros, recibió un duro revés judicial y estará tras las rejas un largo tiempo.

A raíz de este momento, su exesposa, Joana Sanz, con quien se casó en 2017, recibió una carta por parte de Dani Alves antes de que él conociera su sentencia. Como si todo esto fuera poco para la familia, ella la publicó, por error, en su cuenta de Instagram. Si bien aseguró que este contenido estaba dirigido a mejores amigos, el pifie ya estaba online: todos habían leído la carta. “Publiqué por error para todo el mundo algo que era para mejores amigos”, señaló ella en una storie.

Joana Sanz aclaró cuál fue su error al publicar la carta de Dani Alves

A pesar de que se percató sobre la divulgación de este contenido, que luego fue borrado, el programa español llamado Fiesta pudo capturar el documento y reveló las palabras del deportista.

“Dentro de mi imperfección aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino a transformar mi energía en lo que es y lo que no es. Lo que soñaba y lo que sigo soñando: todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer... Sí, eras vos. Sí, eres vos y para siempre serás vos”, relató Dani Alves compungido por estar en el banquillo de los acusados.

El programa español Fiesta, emitido por Telecinco, mostró la captura de la carta escrita por Dani Alves

Previo a conocer lo que iba a ser su sentencia por abuso sexual, el reconocido lateral derecho completó la carta reafirmando su amor por Joana. “No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan que vos no estés. Rezo todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia es no poder hacerlo ahora. Te amo y te siento”, sintetizó el exjugador del FC Barcelona, quien pasará varios años en la cárcel.

Esta no es la primera vez que se filtra algún posteo de Joana en las redes. En junio de 2023, cuando celebró sus 31 años, la modelo e influencer decidió exteriorizar sus emociones. “Aquí estoy, sanando heridas de cuchillo, reconstruyéndome a partir de las cenizas, empezando de nuevo”, expresó en una catarsis que realizó en su cuenta de Instagram.

Las sentidas palabras de Joana Sanz al cumplir 31 años Instagram: joanasanz

“A diferencia de muchas personas rotas, yo sé mi valor. Nunca dejes de saber tu valor. Nada ni nadie tiene el poder en sus manos de desvalorizarte, sos tú quien lo permite. Alguien me dijo que tenía miedo de no estar a la altura, ¿y saben qué? Nadie lo está. Esta mujer que está aquí no está para inseguros. Soy fuerte, inteligente, con ambiciones en la vida, autosuficiente, leal, noble, real, detallista y lo demás, ya se aprecia a simple vista. Repítete cada mañana quién eres y lo que mereces, solo así vivirás la vida como un ser genuino y no mediocre”, describió Joana, con un claro foco en su integridad física y emocional tras padecer el arresto de Dani Alves.