Joana Sanz publicó la primera foto junto a Dani Alves tras la salida del jugador de la cárcel

Escuchar

Dani Alves abandonó la prisión Brians 2 de Barcelona el lunes 25 de marzo, tras pagar una fianza de un millón de euros para obtener la libertad provisional. El exfutbolista brasileño fue detenido el 20 de enero de 2023 y, el 22 de febrero de 2024, condenado a cuatro años y seis meses por abuso sexual. Su pareja Joana Sanz pareció alejarse de él, según los mensajes que compartió en las redes sociales, pero recientemente publicó una foto con el exjugador de la selección brasileña y de Barcelona, entre otros equipos.

Alves fue acusado de violar a una joven de 23 años en un boliche de Barcelona, conocido como Sutton, el 30 de diciembre de 2022. El exfutbolista modificó su versión en varias ocasiones y finalmente recibió la sentencia, pero obtuvo la libertad provisional con una serie de condiciones: pagar un millón de euros, entregar sus dos pasaportes y asistir de forma semanal al juzgado, además de mantenerse a un mínimo de un kilómetro de la víctima.

Dani Alves pagó la fianza y salió de la cárcel David Zorrakino - Europa Press - David Zorrakino - Europa Press

Joana Sanz, quien se casó con Dani Alves en 2017, visitó al exjugador en la cárcel, pero posteriormente se alejó y, según trascendió, llegó a solicitarle el divorcio. Tras su salida de prisión, circularon los rumores de que la modelo española habría iniciado una nueva relación, pero una foto que compartió este lunes en sus Stories de Instagram desmentiría esas afirmaciones.

La foto que compartió Joana Sanz Instagram: joanasanz

Y es que la española posteó con sus más de 959 mil seguidores de Instagram una instantánea en la que apareció de la mano con Dani Alves. La foto evidenció que se trata de ambos por los característicos tatuajes que lleva cada uno, ya que el exjugador presenta un diseño en toda la mano izquierda y ella comparte con él el dibujo en rojo que dice “1+1=1″.

El mensaje que dejó Joana Sanz a Dani Alves en las redes sociales

Previo a que se conociera la condena para Dani Alves por abuso sexual, de cuatro años y seis meses de prisión, Joana Sanz le escribió una carta al exfutbolista y la compartió en las redes sociales. En sus palabras, la modelo canaria dio a entender que se alejaría del que fue su esposo y comenzaría un nuevo camino sola.

“Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, detallista, cariñosa, divertida, fiel. Humana”, comenzó Sanz en su escrito. Y siguió: “Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre”.

La carta con la que Joana Sanz anunció la separación de Dani Alves Instagram

Posteriormente, la modelo canaria hizo referencia a sus sentimientos por Dani Alves. “Quien diga que el amor se olvida, se está autoengañando o no amó de verdad. Me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18 de mayo de 2015″, señaló. Y cerró: “Aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”.

Luego del anuncio de que Dani Alves saldría de prisión en libertad provisional, se especuló que Joana Sanz tendría una nueva pareja, pero la modelo desmintió los rumores a raíz de la imagen que publicó este lunes, de la mano del condenado.