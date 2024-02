escuchar

Hace tres semanas nacieron Aimé y Laia, las gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina, momento que generó gran revuelo en el mundo del espectáculo y entre los fanáticos de los ex Gran Hermano. En ese marco, la madre primeriza fue revelando cómo fueron sus primeros días en este nuevo rol y también dio detalles de la sorprendente decisión que tomó con el pelo de sus hijas tras su primer corte, lo que generó todo tipo de repercusión en redes sociales.

En cada una de sus emisiones, Gran Hermano formó parejas, pero la edición que tuvo lugar en el 2022 fue más allá, dado que tras un romance con muchas idas y vueltas, el vínculo entre Daniela Celis y Thiago Medina se consolidó y juntos, en muy poco tiempo, decidieron crear una numerosa familia.

Desde que se enteró que estaba embarazada, Daniela comenzó a compartir todo el proceso mediante su cuenta de Instagram, donde mostró los tratamientos que se realizó, los preparativos ante la llegada de sus hijas y reveló todas sus emociones por la etapa que estaba por vivir. Como era de esperarse, el nacimiento no fue la excepción, pero ahora sumó un nuevo dato inesperado tras cortarle el pelo a las recién nacidas.

El gesto de Daniela tras el primer corte de pelo de sus hijas

“Mamá babosa, pero es un recuerdo para toda la vida”, escribió la ex Gran Hermano en una historia de la mencionada red social, en donde se pudo ver que guardó el cabello de sus hijas en bolsas pequeñas, a las que etiquetó para distinguirlos.

Al ser consultada sobre si ella misma se encargó de llevar adelante esa acción, Daniela le puso fin a las especulaciones y aseguró que contrató a una enfermera especializada para hacer la importante y delicada tarea. En ese sentido, mostró una foto en la que se puede ver a una mujer contándole el pelo a una de las pequeñas.

Daniela Celis retó a Thiago Medina tras su salida del sábado por la noche e hizo estallar las redes

Tanto Daniela como Thiago con padres primerizos, por lo que están adaptándose poco a poco a esta nueva etapa de sus vidas, que los encuentra como una familia de cuatro integrantes. En este marco, parece que ninguno de los dos perdieron sus energías, ya que se muestran realizando actividades y retomando de a poco su rutina, en la medida de lo posible. Ahora, la influencer increpó a su novio luego de salir un sábado por la noche.

El fuerte golpe de Thiago Medina en medio de un partido de fútbol

“Me querés explicar qué significa llegar así”, lanzó “Pestañela”, junto a un video en el que se lo puede ver al Thiago con un golpe en la frente, detalle que su pareja no dejó pasar.

Ante eso, el joven intentó explicar lo ocurrido y expresó: “Me golpeé jugando a la pelota”. “¿Qué pasó? La pelota se te cayó en la cara, después en el pecho. No entiendo”, lo chicaneó la joven madre, evidenciando en su voz la molestia de verlo en esas condiciones al llegar al hogar. “No, se me cayó un chico en la cara. Lo fui a marcar, me saltó sin querer, me cayó acá y golpeé la cara contra el piso”, sentenció, para finalizar mostrando cómo quedó tras el partido.

LA NACION