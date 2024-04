Daniel Osvaldo visitó la Costa Atlántica y compartió un mensaje esperanzador en las redes sociales

Escuchar

Tras la publicación de un video en su cuenta de Instagram donde despertó la preocupación de todos sus seguidores, Daniel Osvaldo reapareció en sus redes para bajar un mensaje de tranquilidad en medio de unas vacaciones en la Costa Atlántica, más específicamente en Mar del Plata.

El posteo de Daniel Osvaldo desde la Costa Atlántica

“En paz”, expresó el exjugador de Boca Juniors, Huracán, Roma, entre otros clubes, para dar a cuenta de un cambio radical en su ánimo al mostrarse más cercano a sus familiares y así poder abstraerse de los malos hábitos que lo llevaron a caer en una profunda depresión.

Con varios emojis como el del mar, el sol y el de las manos juntas para rezar, Osvaldo dejó en claro que pudo estabilizar su mente y se rodeó de su círculo más íntimo para recargar energías. Por otra parte, el exdelantero de la selección de Italia mostró parte del outfit que utilizó en las playas de la Costa Atlántica.

El look de Daniel Osvaldo en las playas de Mar del Plata Instagram (@daniosvaldobv)

En una de las fotos posó para la cámara con un pantalón negro y blanco, acompañado de un buzo rosa y sus manos al bolsillo, en un claro gesto de estar disfrutando su presente. A su vez, en otra de las instantáneas se lo ve sentado en una piedra con una campera estilo militar, acompañado de una boina que lo hace irreconocible a la vista.

Por último, como un detalle infaltable, Osvaldo exhibió con orgullo su termo con una calcomanía pegada de Diego Maradona alzando la Copa del Mundo sumado al mate personalizado con el nombre de sus hijos: Gianluca, Victoria, María Helena y Morrison, apodado Momo.

El mate personalizado de Daniel Osvaldo Instagram (@daniosvaldobv)

En cuanto a su actualidad, Dani Stone se sumó a los entrenamientos del fútbol Senior de Talleres de Remedios de Escalada, un club que le abrió las puertas para que pueda seguir en actividad y así deleitar tanto a sus compañeros como a los hinchas con su talento adentro de un campo de juego.

El profundo descargo de Daniel Osvaldo

En un video publicado el 14 de marzo en su cuenta de Instagram, el exjugador de fútbol mostró su lado más íntimo y dejó entrever que algunos problemas anímicos lo aquejaban en el último tiempo. Con un registro de voz completamente quebrado, Osvaldo pidió ayuda y contención.

“Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones; por enojo caigo en la autodestrucción, y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor”, expresó Osvaldo en un video que contó con 140 mil “me gusta” y una gran serie de comentarios de colegas como Leandro Paredes, Darío Cvitanich, Roger Martínez, entre otros.

Y, en esa misma línea, agregó: “Quiero contar esto, no para hacerme la víctima, sino para que entiendan que las cosas que hago que no están bien, las decisiones que tomo y que no están bien, el enojo que tengo con el mundo, con mucha gente, tienen que ver conmigo, con mi enfermedad, con mi falta de autoestima, con mi depresión”.

“Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, me hace no tener ganas de ver a mi familia, de compartir cosas con mis hijos”, concluyó en un clip que rápidamente se viralizó.