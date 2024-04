Aseguran que el Tucu López apostó al amor tras su separación con Sabrina Rojas: quién es su nueva novia

Escuchar

Según ellos mismos revelaron, la separación entre el Tucu López y Sabrina Rojas se dio el pasado diciembre, luego de dos años de amor, lo que generó gran revuelo en el mundo del espectáculo. Pese a que en los últimos meses se especuló sobre una posible reconciliación, ahora todo eso quedó en el pasado, ya que aseguran que el locutor habría comenzado un nuevo romance.

La noticia fue confirmada por Yanina Latorre en LAM (América TV), quien dejó en claro que es algo reciente y, a la vez, precisó más detalles de la joven en cuestión. Se trata de Haydée Codón, la vestuarista de la obra Sinvergüenzas, espectáculo del que forma parte el Tucu López.

La joven es Haydée Codón, la vestuarista de la obra “Sinvergüenzas”

“¿Qué pasa en la vida sexual del Tucu?”, preguntó Yanina Latorre en el piso de LAM, a lo que Fernanda Iglesias respondió de manera contundente: “El Tucu estaría intimando, teniendo una relación no muy seria, algo casual, con la vestuarista de Sinvergüenzas, la obra que están haciendo en gira”.

Con respecto a la relación, que aparentemente hasta el momento es sin compromisos, la periodista explicó: “Imagínense, la gira, la combi, los hoteles. La vestuarista es preciosa. Me llegó de parte de alguien del elenco. No tendrían exclusividad. Él puede andar por ahí como quiere, pero con esta tiene un vínculo”.

En esa misma línea, dieron a conocer que la ex de Luciano Castro ya recibió esa información y, aparentemente, no estaría nada contenta. “Qué modernos, pero bueno, otra buena noticia para Sabrina. Ah, ya se enteró y no le gustó. Bueno, le mandamos un beso”, expresó Yanina Latorre.

Quién es Haydée Codón, la mujer que conquistó al Tucu López

En sus redes sociales, Haydée Codón se define cómo una “actriz que baila, entre otras cosas”. En su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 1.700 seguidores, muestra momentos de su vida personal y de sus trabajos, como el más reciente, siendo parte de equipo de vestuario de Sinvergüenzas, la adaptación del éxito de los 90, Full Monty, que está protagonizada por Juan Palomino, Benjamín Alfonso, Carna Crivelli, Alexis Quiroga, Alejandro Cupitó y el Tucu López.

Por lo que mencionaron en LAM, se trataría de una relación abierta

Además, por lo que se puede ver en sus publicaciones, es amante de los viajes, ya que se fotografió en varias partes del mundo, disfrutando de su tiempo libre. En algunas de las postales compartidas aparece en Miami, Uruguay, y en varias provincias argentinas, como Mendoza y Córdoba, entre otros destinos.

El Tucu López sobre su separación con Sabrina Rojas

En diciembre del año pasado, el Tucu López se expresó con respecto a su separación de Sabrina Rojas y dejó en claro lo ocurrido. “Yo no creo que haya habido un quiebre, una cosa que haya quebrado el vínculo. No pasó por ahí. Lo charlamos mucho y buscamos el punto en el que dijimos ‘esto va a ser lo mejor para nosotros en este momento’”, comentó en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece).

Asimismo, el locutor reiteró que no hubo una única causa que llevó a su separación de la actriz, por lo que sumó: “No hubo nada categórico ni grave. Entendimos que este momento era para distanciarnos”. Todo se dio antes del comienzo de la temporada de verano, en la que ambos tenían sus compromisos teatrales en lugares diferentes, lo que los obligaba a estar mucho tiempo separados.