La infusión saludable para reemplazar el café en el desayuno y que te proporcionará todo lo que necesitás

El desayuno se considera una de las comidas principales de nuestra rutina, en particular porque provee a nuestro cuerpo de los nutrientes necesarios para iniciar el día con suficiente energía. Si bien en Occidente se mantiene la tradición de beber café, té, leche o alguna combinación de estas, en la actualidad se expandió una opción saludable y sin cafeína que podría ser tu nuevo aliado de todas las mañanas. Se trata de la plant de achicoria.

Esta hortaliza tiene su origen en África, Asia y Europa, pero la infusión que se prepara con ella se expandió por todo el mundo y recientemente se transformó en una propuesta válida para el comienzo del día. La preparación de la misma conlleva un proceso específico, pero muy sencillo. Además, posee propiedades benéficas para depurar toxinas del cuerpo, a la vez que es un fuerte diurético.

La achicoria es rica en vitamina C, es antioxidante, antiinflamatoria y contiene provitamina A (Fuente: Pexels)

La achicoria está compuesta de hojas con bordes ondulados y un tallo largo, en su mayoría ambos son amargos. Su color puede variar desde el verde hasta el morado y usualmente se consume en ensaladas. Son distinguibles por sus flores violetas o azules.

Propiedades de la achicoria

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) señaló que la achicoria es rica en vitamina C. Así, 100 gramos de sus hojas representan tan solo 18 kilocalorías. A pesar de su sabor amargo, se recomienda incluirla en nuestro menú semanal porque aporta provitamina A, ideal para la vista, la piel y el pelo. En menor medida contiene potasio, magnesio, fibra y calcio.

Por último, cuenta con inulina, un prebiótico que ayuda a mantener la salud digestiva y equilibra a los intestinos. Por ende, incide directamente en la salud de nuestro organismo.

El uso de la achicoria como sustituto del café

El café es una de las bebidas que más se consumen en el mundo y a pesar de que existen diferentes discursos acerca de sus beneficios, la infusión de achicoria es una propuesta que podría satisfacer tu necesidad de desayunar algo estimulante y saludable a la vez.

Según destaca el sitio web Family Club de Nestlé, la raíz marrón de esta hortaliza se popularizó como una bebida a partir del siglo VII en Europa, tras varios centenares en que los egipcios, los romanos y los griegos la consumieron sin cocción.

El polvo de raíz de achicoria podría reemplazar el café de tus mañanas Eugene03 - (Fuente: iStock)

La raíz de esta hortaliza se seca, se tuesta y se muele. Con ella se obtiene un polvo similar al café y de gusto agradable, el cual puede mezclarse con agua. Al someterse al calor, la inulina se carameliza, por lo que obtiene una tonalidad marrón. Además, le provee de un sabor parecido al de la nuez.

Lo cierto es que no a todos les gusta esta bebida o no a todos les cae bien. En especial cuando no se respetan las proporciones recomendadas. Por eso, cabe resaltar, es clave consultar al médico de cabecera antes de sumarla al día a día.

Como no posee cafeína, no tiene un efecto energético, sin embargo, proporciona otro tipo de beneficio:

Es antiinflamatorio.

Incentiva a la buena digestión.

Es antioxidante.

Tiene un efecto diurético, por el que elimina diferentes toxinas.

Es hipoglucemiante, por tal motivo, mantiene el nivel de azúcar en la sangre.

Así es el polvo de achicoria. Su sabor es similar al de la nuez (Fuente: iStock)

¿Cómo se prepara la raíz de achicoria?

Cortá la raíz y lavala bien.

Seccioná en rodajas y ponelas sobre una fuente. Dejalas secar.

Luego, tostalas en el horno a 150°.

Cuando esté crocante y dorada, retirar y moler en una procesadora.

Calentá agua y serví en una taza. Colocá dos cucharadas de raíz de achicoria molida. El resto del polvo, reservar en un frasco de vidrio bien cerrado.

